Футуролог Алексей Толкачев объяснил, что во время войны украинцы должны повзрослеть, взять на себя ответственность и изменить государство к лучшему.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Взрослый человек берет на себя ответственность за свою жизнь, за то, где он очутился. Только взяв на себя ответственность можно посмотреть вокруг и сказать, что с этим делать, я могу это, могу это, могу это. Это уже активная позиция», – объясняет Алексей Толкачев.

Однако, констатирует он, если мы не будем активными деятелями своей жизни, то у нас не будет никакого пространства для действий. То есть, утверждает эксперт, нам нужно взять на себя ответственность, пробудиться, а затем действовать, двигаться, поддерживать ВСУ, работать ради уничтожения врага, волонтерить, подниматься. По его словам, сейчас у нас часть общества пробуждена, это и есть те атланты, которые и держат Украину на своих плечах.

«Реакция мыслящих людей: увидеть проблему и взять на себя еще больше ответственности, чтобы исправить общую социальную картину», - подчеркивает Алексей Толкачев.

Как объясняет футуролог, наша ключевая проблема заключается в психической незрелости, а она со своей стороны заключается в сущности любви к самим себе, которая часто выливается в потребительские эгоистические модели, в то, чтобы побольше урвать себе, заработать себе, наплевав на то, что есть извне. То есть, утверждает он, из-за нелюбви к себе у нас возникает очень много несовершенства вокруг.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что в ближайшее время в россии снова начнется восстание, а до него мы должны дожимать вторичные санкции.

Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал, чем нужно заниматься Украине после победы.