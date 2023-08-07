Об этом пишет сайт Акценты.

Как гласит официальный сайт, Влад Королев – генеральный директор проекта Gunzilla games. Александр (Алекс, Александер) Цоль – его ближайший друг и сподвижник, директор по стратегии.

Plink, Gamegroove Capital, Blackwood – это тоже их совместные детища.

Но за этими названия кроется нечто большее, чем простая индустрия видеоигр. В начале марта прошлого года Цоль и Королев сбежали из Украины, кинув своих сотрудников и так и не дождавшись своих хозяев из ФСБ, на деньги которых и была открыты в Киеве офисы Blackwood games, Gamegroove Capital, Plink и Gunzilla games Ukraine.

Структура этих юридических лиц запутана, разобраться довольно тяжело. Но во всех присутствует явный российский след и довольно странно, что украинские власти не препятствовали российскому бизнесу проводить явно подрывную деятельность в столице страны.

Gunzilla games Ukraine под именем ООО «Ганзила» зарегистрирована в апреле 2020 года в Киеве.

С уставным капиталом в 1000 гривен, и это при том, что материнской компанией указана Gunzilla LLC из США. Впрочем, нас больше интересуют бенефициары всех этих Gunzill – Александер Цоль и Влад Королев, которые значатся в регистрационных документах в качестве граждан Украины. Относительно Королева это правда, относительно Цоля – нет.

Уже одно это должно было бы вызвать вопросы хотя бы у налоговых органов, но их не последовало. Не вызвало вопросов и изменение бенефициаров ООО «Ганзила» в 2021 году:

Появление в реестре двух россиян – Игоря Ивченко и Михаила Акулова – никак не отразилось на деятельности Gunzilla games Ukraine.

Не отразилось на Gunzilla games Ukrainе, как и на других проектах Цоля и Короолева – Blackwood games, Gamegroove Capital, Plink – даже куда более очевидная вещь: место их расположения.

А ведь одно это должно было вызвать жгучий интерес уже не просто налоговиков, а СБУ. Потому что свои офисы Цоль и Королев разместили в бизнес-центре Wonderland (ул.Константиновская 68а). Бизнес-центр Wonderland был выстроен неким Игорем Беркутом (он же – Игорь Гекко), главой партии «Великая Украина», который разыскивается за государственную измену.

Несмотря на то, что СБУ заявила о его разоблачении еще в июне 2020 года, Беркут вполне вольготно себя чувствовал в стране до конца марта 2022 года, когда российский блицкриг провалился, и ему пришлось исчезать из Киева. Вместе с ним исчезли и Цоль, и Королев.

Деятельность Игоря Беркута, его партии «Великая Украина» и директоров Blackwood games и Gunzilla games Александера Цоля и Влада Королева, направлявших львиную долю заработанных денег на финансирование проектов этой партии, никого не волновала до марта 2022 года. Да и после, если быть объективными.

Все трое сбежали из Украины после того, как поняли, что российских войск в Киеве, которые они готовились встречать, не будет. Каким именно образом все они выбрались из Украины – не ясно. Но Королев и Цоль всплыли в Германии, где они имеют еще один офис.

После бегства Королева и Цоля из Украины начали всплывать документы, ведущие к российским бенефициарам их структур. Так, появился инвестиционный договор, согласно которого в связке с GUNZILLA LLC. всплыли названия GAMESUP42 LTD и GameGroove Capital.

Также появились данные о структуре владельцев этих компаний. И оказалось, что в них присутствуют все те же россияне – Игорь Ивченко и Михаил Акулов, которые неизвестно где взяли 25 миллионов долларов для инвестиций в «Ганзиллу», имеющую всего одну тысячу гривен уставного капитала.

Вот структура владельцев GameGroove Capital, которая вполне успешно действовала в Украине, в том самом офисном центре Wonderland Игоря Беркута:

Владеют компанией Владислав Королев (Украина) и Александер Цоль (Германия). Как же он тогда проходит в реестрах в качестве гражданина Украины, ведь двойное гражданство у нас запрещено?

Но это еще не самое интересное. Потому что среди документов, всплывших в связи с деятельностью Цоля и Королева, есть инфографика, проясняющая структуру владения некоей Goodomen Limited, зарегистрированной на Мальте. Прикрыта эта компания еще одной оффшорной прокладкой – Hapikonia Company LTD с Кипрской регистрацией.

А в качестве совладельцев этих оффшорок значатся все наши давние знакомые – Ивченко и Акулов через GAMESUP42 LTD и Цоль с Королевым через GameGroove Capital.

Но ни российским капиталом, ни спонсорством со стороны Королева и Цоля деятельности коллаборанта Игоря Беркута из «Великой Украины» никто не заинтересовался.

Как и тем, что свои первые деньги Александер Цоль получил тоже из рук россиян в 2018 году и в довольно странный способ. Тогда российская компания mail.ru предложила выкупить филиал Crytek в Киеве. Александр Цоль представил себя владельцем Crytek, но сумел вместо оформления сделки продажи Crytek Киев продать mail.ru долю в совершенно иной структуре – Blackwood games, предварительно переоформив сотрудников Crytek Kyiv туда обманным путем – якобы для оптимизации налогов.

Но и тогда факт вхождения на рынок видеоигр российской компании никто не обратил внимания. По данным, имеющимся в открытом доступе, россияне вложили в Александера Цоля не менее 10 миллионов долларов. Он же смог отмыть для них только через Gunzilla games не менее сорока миллионов. Сколько при этом было потрачено на деятельность «Великой Украины» - неизвестно.

Что касается Gunzilla games Ukraine, то, после бегства его директоров Королева и Цоля весной прошлого года, проект продержался еще некоторое время, а потом рухнул – людям просто перестали платить деньги. Последняя новость на сайте Gunzilla датируется августом прошлого года:

Похоже, что Цоль и Королев похоронили свои украинские проекты, а их российские кураторы выводят то, что еще можно спасти, посредством Александера Цоля из предприятий, в которые эти деньги были вложены – еще в апреле 2022 года Александер Цоль отправился в ОАЭ на три месяца, и сотрудники Gunzilla games информируют, что в течение этого времени были совершены миллионные транзакции по приобретению недвижимости в ОАЭ и на расчетные счета российских кофаундеров Gunzilla games и Blackwood games.