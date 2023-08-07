Запад может начать давить с пожеланиями сделать так, чтобы Украина не атаковала российский порт Новороссийск.

Главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко дал прогноз по развитию ситуации с атаками кораблей России в Черном море.

Как мы и обещали, кое-что интересное, если хотите - прогноз о возможных последствиях украинских атак морскими дронами десантного корабля и танкера РФ в Черном море. Сразу после атаки на десантный корабль появился российский "вброс" по поводу того, что украинским дроном было повреждено выносное причальное устройство (ВПП) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Мы не поверили в это при просмотре первых фото: взрыв на них был примерно в 1-1,5 км от берега, а ВПП КТК расположены в 5 км от берега. КТК сразу это официально опроверг”, - пишет Клименко.

Он пояснил, что термин "нефтяной маяк", который стали распространять СМИ, это и есть признак вброса, так как:

а) такого термина не существует – это называется русским "ВПУ" (выносимое причальное устройство) – и на маяк оно совсем не похоже, скорее – на огромный буй.

б) это словосочетание впервые появилось на росТВ... Так спешили, что даже в википедию не взглянули.

Что интересного в КТК и в нефти КТК: главное - эта сырая нефть не под санкциями. НЕ под эмбарго. Иногда ее просто называют "казахским" - по географии происхождения это так. Но в отдельном трубопроводе КТК есть доля нефти, добываемой в Казахстане российским Лукойлом”, - пишет Клименко.

Также он рассказал о составе акционеров КТК. Туда входят: Russian Federation (PJSC "Transneft" Trustee) – 24% (РФ), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5% (зарегистрированное на Кипре совместное предприятие РФ с британско-нидерландской Shell), LUKOIL INTERNATIONAL GmbH – 12, 5% (РФ), CPC Company - 7% (РФ), JSC NC "KazMunayGas" - 19% (Казахстан), Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75% (Казахстан), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15% (США) ), Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5% (США), BG Overseas Holding Limited – 2% (Великобритания), Eni International (NA) NVSar.l. – 2% (Италия), Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75% (США).

“Итак, РФ = 31% у государства + 12,5% Лукойла, Казахстан = 20,75%, США = 24,25% и т.д. У КТК еще более интересна управляющая компания. Догадались? - Да – это Transneft (Транснефть, дочь Роснефти), находящаяся под международными санкциями. Lukoil (Лукойл) – также находится под санкциями. И это самое главное. Дело в том, что страны ЕС после объявления эмбарго на сырую нефть РФ и вступления в силу этого эмбарго в декабре 2022 г. фактически постепенно заместили значительную долю российской сырой нефти из Черного моря... сырой нефтью КТК…”, - пишет Клименко.

С этой целью он прогнозирует дальнейшее развитие событий.

Американские, казахские, итальянские, британско-нидерландские акционеры КТК, а также фирмы-импортеры нефти КТК (из Италии, Греции, Нидерландов, Франции, Испании), а также судовладельцы из Греции, перевозящие 80% нефти КТК (в июле это было 36 из 45 танкеров, 5 млн тонн нефти с 6,2 млн) начнут разными средствами давить на военно-политическое руководство Украины не с требованиями, а с пожеланиями как-то сделать так, чтобы не атаковать российский порт Новороссийск, где не только терминал КТК, а еще и терминал "Транснефть" (откуда идет подсанкционная нефть РФ) и НВМБ – Новороссийская военно-морская база. А если РФ сочтет это давление слабым, то оно начнет имитировать аварии на тех же ВПП (выносных причальных устройствах), как она уже делала это неоднократно... То есть включит таким образом нефтяной шантаж стран ЕС”, - заключает эксперт.

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