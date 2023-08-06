После разоблачения схематозов и увольнения таможенных инспекторов стало известно, кем может стать новый глава Одесской таможни
Журналистка Ирина Гриб в своем блоге
Она рассказала, что, вероятно, новый таможенник, выходец из Подольска имеет очень богатый коррупционный бекграунд.
Коллеги пишут, что при Януковиче Гринчишин отвечал за работу каналов контрабанды сигарет и спирта из Приднестровья в Украину. – подчеркивает журналистка.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Под землей могут быть люди: ЧП на "Фонтанке", первые детали и кадры
Оккупанты беспощадно ударили по мирным на Харьковщине, есть погибшие и раненые: дома разрушены, кадры
Экологическая катастрофа назревает в Одесской области: местные публикуют жуткие кадры
Россияне устроят второй Бахмут, ВСУ ждут страшный мясной штурм: "Сконцентрируют группировку в 40-50 тысяч..."
А вот Сеяр Куршутов у себя на странице в социальной сети Facebook писал: "по состоянию на 2018 год, этот "ценный кадр" владел частью в небольшой сигаретной фабрике в оккупированном приднестровье и всячески пытался организовать канал переправки контрафактных сигарет через территорию Украины. .
Официальные источники указывают, что Гринчишин должен последние годы работать на Закарпатской таможне.
Отличился этот товарищ тем, что в прошлом году вместе с начальником Закарпатской таможни Бессмертным засветился схемами по незаконному ввозу в Украину техники Apple на миллионы долларов. Были скандалы и с вывозом с территории страны валюты (напоминаю валюту вывозили в 2022) и с контрабасом сигарет.