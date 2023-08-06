После разоблачения схематозов и увольнения таможенных инспекторов стало известно, кем может стать новый глава Одесской таможни

Журналистка Ирина Гриб в своем блоге отметила , что Одесскую таможню может возглавить Сергей Гринчишин

Она рассказала, что, вероятно, новый таможенник, выходец из Подольска имеет очень богатый коррупционный бекграунд.

Коллеги пишут, что при Януковиче Гринчишин отвечал за работу каналов контрабанды сигарет и спирта из Приднестровья в Украину. – подчеркивает журналистка.

А вот Сеяр Куршутов у себя на странице в социальной сети Facebook писал: "по состоянию на 2018 год, этот "ценный кадр" владел частью в небольшой сигаретной фабрике в оккупированном приднестровье и всячески пытался организовать канал переправки контрафактных сигарет через территорию Украины. .

Официальные источники указывают, что Гринчишин должен последние годы работать на Закарпатской таможне.

Отличился этот товарищ тем, что в прошлом году вместе с начальником Закарпатской таможни Бессмертным засветился схемами по незаконному ввозу в Украину техники Apple на миллионы долларов. Были скандалы и с вывозом с территории страны валюты (напоминаю валюту вывозили в 2022) и с контрабасом сигарет.