После разоблачения схематозов и увольнения таможенных инспекторов стало известно, кем может стать новый глава Одесской таможни

Журналистка Ирина Гриб в своем блогеотметила, что Одесскую таможню может возглавить Сергей Гринчишин

Она рассказала, что, вероятно, новый таможенник, выходец из Подольска имеет очень богатый коррупционный бекграунд.

Коллеги пишут, что при Януковиче Гринчишин отвечал за работу каналов контрабанды сигарет и спирта из Приднестровья в Украину. – подчеркивает журналистка.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

Под землей могут быть люди: ЧП на "Фонтанке", первые детали и кадры

Оккупанты беспощадно ударили по мирным на Харьковщине, есть погибшие и раненые: дома разрушены, кадры

Экологическая катастрофа назревает в Одесской области: местные публикуют жуткие кадры

Россияне устроят второй Бахмут, ВСУ ждут страшный мясной штурм: "Сконцентрируют группировку в 40-50 тысяч..."
Показать еще

А вот Сеяр Куршутов у себя на странице в социальной сети Facebook писал: "по состоянию на 2018 год, этот "ценный кадр" владел частью в небольшой сигаретной фабрике в оккупированном приднестровье и всячески пытался организовать канал переправки контрафактных сигарет через территорию Украины. .

Официальные источники указывают, что Гринчишин должен последние годы работать на Закарпатской таможне.

Отличился этот товарищ тем, что в прошлом году вместе с начальником Закарпатской таможни Бессмертным засветился схемами по незаконному ввозу в Украину техники Apple на миллионы долларов. Были скандалы и с вывозом с территории страны валюты (напоминаю валюту вывозили в 2022) и с контрабасом сигарет.

таможня