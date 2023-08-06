После скандального заявления руководителя Украинского института будущего Вадима Денисенко о запрете на выезд мужчинам за границу, к нему весь день приковано большое внимание. Оказалось, что его совершеннолетний отпрыск Андрей всю войну живет за границей. Еще много путешествует.
Как давно Андрей находится за границей – неизвестно. Школу парень окончил в 2021 году в Украине, что можно понять из его сообщения в фейсбуке. Соцсети с начала войны юноша не ведет – последний пост на его странице датирован 27 февраля 2022 года.
Тем не менее, все это время Андрей активно постился видео в ютубе. Там он показывал, как путешествует по миру. Самое большое видео было о городах Германии, пишут СМИ .
Что интересно, после того, как появилась информация о пребывании Андрея за границей, магическим образом сразу исчезли видео из соцсети.
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Напомним, бывший советник МВД и исполнительный директор "Украинского института будущего" Вадим Денисенко предложил "закрыть" границу для мужчин после войны на протяжении трех лет.
Такое желание объяснил тем, что в противном случае украинцы не сохранятся как нация. Скандал разгорелся мгновенно. Эти слова осудили многие украинские политологи и обычные украинцы.
В МВД призвали не считать высказывания Денисенко о выезде за границу личной позицией МВД
"Высказывания господина Денисенко по поводу запрета выезда мужчинам за границу — личное мнение. Просьба не считать это позицией МВД Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Денисенко опроверг свои слова. Он написал, что в скандальном посту совершил ошибку. Говорит, что якобы перепутал слово и смысл того, что он хотел донести людям, изменился.