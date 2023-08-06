На Запорожском фронте – горячо: бои продолжаются вдоль всей линии столкновения. Несмотря на плотное заминирование местности и огневую мощь врага, Силы обороны Украины ведут контрнаступление сразу на нескольких участках – по крайней мере, на двух из них ВСУ уже удалось вплотную подойти к так называемым "линиям Суровикина".

Пока не все сведения о происходящем в театре боевых действий можно озвучивать. Однако, несмотря на заявления отдельных экспертов относительно якобы замедленного темпа украинского контрнаступления, ситуация на Юге развивается динамично.

На двух участках южного фронта мы вышли к так называемой линии Суровикина. Речь идет о времевском выступлении, где благодаря героическим усилиям бойцов, ВСУ захватили один из ключевых пунктов обороны армии России – Старомайорское – и фактически заблокировали Урожайное. И соответственно второе направление – Орехивское, где с флангов Силы обороны вышли фактически в тыл российской группировки, охватив населенный пункт Роботино.

ВСУ продолжают продвижение вглубь российской обороны и приблизились к "линии Суровикина" в районе Вербового в Пологовской городской общине Пологовского района Запорожской области. В свою очередь, временно оккупированный населенный пункт Урожайное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области фактически заблокирован Силами обороны с трех сторон.

При этом о колоссальных потерях российской стороны по этим направлениям свидетельствует тот факт, что с линии боевого столкновения были выведены части 247-го полка ВДВ – это одно из элитных подразделений армии РФ.

Следующий рубеж обороны окупантов, который будут штурмовать ВСУ, по моему мнению, вероятно будет проходить по линии Ремивка - Старомлиновка - Октябрьское. Это и есть вторая линия обороны противника. Можно утверждать, что украинские войска прорвали защитные порядки врага на двух направлениях. А дальше уже идет непосредственно главная "линия Суровикина": Новозлатополь – Орлинское – Героевка – Новопетровское.

Следует заметить, что линия русской обороны не случайно названа в честь генерала Суровикина – он был инициатором ее постройки. Данная оборонительная линия призвана прикрыть территорию оккупированного Крыма и соответственно побережья Азовского моря. Это глубоко эшелонированная система защиты, причем на отдельных участках фронта она достигает в ширину 60 км. Речь идет об укрепленных оборонных рубежах, до этого с перекрестным сектором обстрела и, главное, обширных минных полях.

Следует добавить, что по данным британской разведки, ширина минных полей на Юге может достигать 15 км. "Линии Суровикина" также включают в себя инжеренные фортификации - начиная от противотанковых рвов до так называемых "зубов дракона".

Очень показателен тот факт, что сами россияне называют "линию Суровикина" иронически "линией Фаберже". Судя по всему, имея в виду ее стоимость – около 300 млн. долларов. Как свидетельствует практика, к моменту ее построения сработала коррупционная составляющая. Поэтому, по моему убеждению, основные претензии спецслужб России к Суровикину – это, скорее всего, хищение бюджетных средств на строительстве так называемых оборонных сооружений.

Итак, несмотря на критику украинского контрнаступления, которая в последние недели звучала в некоторых западных СМИ, ВСУ демонстрируют устойчивый характер продвижения вперед, резюмирует обозреватель.

Напомню, оккупанты предпринимают попытки отбить отвоеванные Вооруженными Силами Украины территории. Но в очередной раз потерпели фиаско. Россияне тщетно пытались вернуть под свой контроль село Старомайорское Волновахского района Донецкой области.

Дмитрий Снегирев