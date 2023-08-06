Командир полка Калиновского Денис Прохоров (позывной Кит) прокомментировал сообщение, что во время массового обстрела Украины 5 августа часть ракет была выпущена с территории Беларуси

Денис Прохоров заявил, что эта информация не соответствует действительности.





"Официально заявляю: согласно информации, которой мы владеем, никаких атак со стороны Беларуси не состоялось", — сказал Денис Прохоров.

Он назвал такие сообщения «очередной попыткой России втянуть режим Лукашенко в полномасштабную войну».

"Манипулируючи страхами беларуского диктатора, он в очередной раз попробует сделать беларусов соучастниками преступления против человечности", — добавил командир полка.

Он обратился ко всем белорусам и в первую очередь к военнослужащим с призывом не выполнять преступные приказы и не поддаваться обману.





Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже отметил, что Россия могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси с целью провокации — чтобы втянуть в войну против Украины.

«Относительно ракет с территории Беларуси — вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы вовлечь ее в войну против Украины», — отметил он.

«Физически пуска могло и не быть, но все могло быть устроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси. Информация сейчас проверяется», — добавил представитель ГУР.

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