Командир 2-го штурмового батальона 3-й Отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук прокомментировал информацию об отдыхе нардепа Богдана Торохтия за границей во время войны.
Кухарчук написал в своем телеграмм-канале , что "реакция на произвол нардепов уместна и правильна: любое проявление неповиновения закону, пренебрежения к военному руководству или защитникам должно караться максимально строго".
“Я воевал с февраля 2022 года, и мне отпуск никто на месяце не выписывал. Нет в живых уже многих ребят, которые защищали Украину в то время, когда Торохтий отдыхал. А покинуть поле боя и поехать на курорт мы тоже не можем – это уголовная ответственность, рассказы о совести здесь не помогут. Но мы же всего-навсего военные, а не народные избранники, которым «можно все», - написал Кухарчук.
Он обратился к Президенту Украины.
“Владимир Зеленский! Вы не только президент для гражданских, но и Верховный Главнокомандующий для военных. Вы, как и мы, с 24 февраля в поле боя. У Вас нет времени на курорты в Болгарии, Эмиратах, Катаре, как и у нас. Но почему народные избранники – не с народом и Армией? Вы ведь понимаете, что если вычищать гнойник, нельзя в нем оставлять никаких остатков, иначе заражение начнется с новой силой. Нельзя оставлять Торохтия безнаказанным, потому что он станет символом банкета во время чумы. Я думаю, вы понимаете это и без меня. С надеждой жду справедливости”, - написал Кухарчук.
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