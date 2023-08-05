По мнению экскомандира полка «Азов», заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, в Украине существует заблуждение, что гражданским не придется брать в руки оружие.

Именно поэтому некоторые дают взятки военкомам, чтобы по-другому решить вопрос. Таких людей военному жалко, ведь он не понимает, как они потом будут смотреть своим детям в глаза.

Сами военкомы-взяточники, как отмечает Жорин, должны нести ответственную на самом высоком уровне.

«И военкомы, «решающие вопросы» за деньги, и уклонисты, которые к ним обращаются – одинаковые. Это две стороны одной проблемы, которую мы имеем сегодня. И которую нужно решать.

Для того чтобы очистить систему надо увольнять всех, кто там работает десятки лет. Затем образовывать нормальные условия и отдавать эти должности достойным людям, которых сегодня достаточно: раненым бойцам, людям, имеющим боевой опыт, тем людям, у которых есть моральные принципы и ценности. Тогда проблема взяточничества сама по себе отпадет», — объяснил Максим Жорин.