Военный Святослав Дубина сообщил, что, несмотря на некоторые разногласия, люди, которые хотят сделать государство лучше, должны между собой объединяться.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вот в Европе, если у двух сторон есть разногласия по 9 из 10 вопросов, то они объединяются вокруг одного вопроса и создают предприятие или реализуют какую-нибудь идею. В Украине это наоборот. Если у нас 1 из 10 пунктов разъединяет, то мы обязательно обратим на это внимание и не будем уже объединяться», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, очень часто в Украине так бывает, что даже люди идеологически близкие не могут друг с другом работать из-за даже малейших разногласий в некоторых вопросах. Как отметил Святослав Дубина, и даже через один пункт, где не совпадают взгляды, люди не могут объединиться и добиться общих результатов.

«Работать сейчас нужно над тем, чтобы ответственные люди все же нашли точки соприкосновения для объединения ради создания государства, где хочется жить, где есть безопасность и справедливость», - заявил Святослав Дубина.

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