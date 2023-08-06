Политолог Антон Малеев объяснил, что вагнеровцы у границ Польши и стран Балтии испытывают 5-ю статью НАТО, чтобы понять, как далеко они могут зайти.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

По мнению гостя программы, события с вагнеровцами на границах Польши и Балтии, а также эта игра медведева, что они будут бить ядерным оружием не по Киеву, а по Варшаве – это все проверка 5-ой статьи НАТО, то есть действительно ли настолько в Альянсе все объединено или все же нет.

«Я думаю, что этот план будет реализовываться и дальше, потому что российская федерация и путин лично не до конца понимают, что на Западе эту игру уже раскусили. На Западе уже готовят и войска, и все остальное, чтобы максимально жестоко продемонстрировать, что любое нарушение границы будет пресекаться», – утверждает Антон Малеев.

К возможным провокациям со стороны вагнеровцев, констатирует эксперт, готовится не только Польша, но и страны Балтии, в частности там уже размещается немецкий контингент, эту историю запустили еще зимой и сейчас его увеличивают. Также, рассуждает он, вполне может произойти так, что следующие 3 вражеских вертолета на территории Польши просто собьют и скажут, что оно так и валялось.

«Мне кажется, этот шумиха «вагнера» на границе со странами Польши и Балтии – это все один отвлекающий маневр, а эскалировать он будет их изнутри, потому что через третьи, четвертые страны туда попасть боевикам без оружия совершенно нет вопросов. Пролетали эти вертолеты, на 3 километра залетели вглубь территории Польши, могли они сбросить оружие какое-нибудь? Могли. Моделируем: приехали в Польшу какие-то люди без оружия, идут в точку сброса, там все это лежит, и они начинают серьезные проблемы изнутри», - предполагает Алексей Буряченко.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, для чего на самом деле саммит мира в Саудовской Аравии.

Также Politeka писала о том, что Хмара рассказал, есть ли у украинцев ПТСР.