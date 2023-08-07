Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что в Украине планируют реформировать систему поддержки безработных.

Об этом она рассказала на своем канале.

«С запуском нового этапа проверок безработных получать пособие станет еще труднее. Адвокаты говорят, что новые расследования позволят запустить закон по реформированию системы поддержки безработных, который приняли еще в прошлом году, а там есть немало интересных пунктов», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, в этом законе, например, есть статья, где четко прописано основания, по которым с человека могут снять статус безработного. Как отметила Эльвира Кириленко, это возможно, если человек дважды откажется от предлагаемой центром занятости работы или прервет обучение без уважительных на то причин.

«Также это возможно, если вы не подтвердите свое намерение оставаться в статусе безработного в течении 30 дней с момента последнего посещения центра занятости, если вы подадите на биржу труда недостоверные данные и если будет установлен факт выполнения вами оплачиваемой работы, кроме той, что предоставил центр занятости», - заявила Эльвира Кириленко.

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