Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что в ближайшее время в россии снова начнется восстание, а до него мы должны додавить вторичные санкции.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, у него есть гипотеза о дальнейших событиях в россии. В частности, отмечает он, есть слухи, что в октябре-декабре будет в россии начнется второе восстание, другой вариант – это мы не даем россиянам времени ни на что, просто продолжаем свое контрнаступление, отбрасываем их с позиций настолько, насколько это возможно, а затем уже договоренности.

«Пока идут договоренности, у россиян происходит восстание, сбрасывают путина и потом приходит какой-то новый человек, с которым нужно будет договариваться, этот человек будет понимать, что нужно освобождать Крым, освобождать Донецк и платить нам репарации, и потом будут подписываться какие-то договоренности», – предполагает Георгий Биркадзе.

Это, утверждает эксперт, его гипотеза, которая может быть ошибочной, но все будет происходить плюс-минус так. Тем не менее, напоминает он, мы должны и дальше дожимать вторичные санкции, которые могут повлиять на физических лиц, которые сегодня живут в российской федерации или имеют к ней отношение, имеют миллиарды или триллионы долларов.

«Эти рабы, эти люди, держащие миллиарды, триллионы долларов, которые сегодня заморожены, и я уверен, что они первыми будут поддерживать восстание, которое в ближайшее время будет в российской федерации», - утверждает Георгий Биркадзе.

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