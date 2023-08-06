Футуролог Алексей Толкачев объяснил, что после развала СССР у нас не было видения будущей Украины, но теперь после победы мы должны правильно воспользоваться миром.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам эксперта, когда он ездил по Украине в 2015 году с мировоззренческой революцией и спрашивал о мечте граждан, все говорили о мире. Тем не менее, констатирует он, мир у нас был десятилетиями еще с 1991 года, и как мы этим воспользовались?

«Мир – это возможность. Зачем? Может быть, для того, чтобы построить новую цивилизацию, построить новые города? Давайте мы создадим новую систему образования? Мир – это возможность, это шанс. Если снова будет этот шанс, как вы его будете использовать? Так же, как все предыдущие годы независимости?», – спрашивает Алексей Толкачев.

Как он отмечает, можно сколько угодно списывать все на тяжелое колониальное прошлое, на травмы, на все остальное, но по возможности можем вспомнить хотя бы процесс принятия Конституции Украины. Гость программы напоминает, что сначала у нас были прекрасные наработки 1992-1993 годов, но их отвергли, с Конституцией очень долго тянули, ею занимались люди, которые не слишком разбирались, приняли, а потом назвали еще и лучшей.

«При этом он (ред. – Кучма) говорил: «Скажите мне, какую Украину строить, и я буду ее строить». Ты первое лицо в стране и не знаешь, куда ее вести и как строить? И он написал гениальную книгу «Украина – не россия», то есть мы ничего не утверждаем, мы можем только сказать, что мы – не это. Видения не было», - объясняет Алексей Толкачев.

Как сообщала Politeka, Хмара сообщил, что треть из готовящихся бойцов - это настоящие хищники, у которых глаза горят к оружию.

Также Politeka писала о том, что Хмара рассказал, есть ли у украинцев ПТСР.