Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как стало известно, на вчерашней встрече с ветеранами глава Минвета Лапутина озвучила очередное новое место для строительства долгожданного Национального военного мемориального кладбища для украинских героев. И это уже не Быковня, а... село Гатное Фастовского района Киевской области?!

Кратко об истории вопроса.

Больше тока назад стал вопрос достойного уважения и увековечения погибших героев Украины. Власти поддержали эти инициативы и предложили создать военное мемориальное кладбище по образцу Арлингтонского национального кладбища в США. Варианты выбора места в столице Украины начинались с Певческого поля, Бабьего оврага, впоследствии речь шла о расширении Берковецкого кладбища, еще позже - Лысая гора. Определение места захоронения на Лысой горе было согласовано Правительством и КГГА, однако не поддержано общественностью.

И вот, наконец, было найдено окончательное компромиссное решение, которое поддержали все - речь идет о участке между поселком Быковня и Киевским районом ДВРЗ в пределах Быковнянского леса и участка Дарницкого лесничества. Еще одним мировоззренческим аргументом в пользу вышеупомянутого места было соседство с Национальным историко-мемориальным заповедником «Быковнянские могилы».

Для организационно-правового решения вопроса о Национальном военном кладбище Министерство культуры и Министерство ветеранов вместе с КМУ согласовало выделение около 90 га земли государственной собственности, а КГГА и КИЕВРАДА приняла решение о передаче 8 га земли из собственности города.

Для окончательного узаконения Национального мемориального военного кладбища был подготовлен специальный законопроект о размещении Национального военного мемориального кладбища в Киеве, который зарегистрировали почти все депутаты «Слуги народа», а поддержали как Закон 320 депутатов из всех фракций и депутатских групп во главе со Стефанчуком и Корне!

8 мая Закон отправили на подпись Президенту!

Прошло почти 3 месяца…

Закон до сих пор не подписан…

(опять молчу о 15-дневном предписании Конституции для обязательного подписания или ветирования Закона президентом)

И здесь слышим, что Министерство ветеранов предлагает очередное новое место в Гатном, где сначала нужно по-новому принять все организационно-правовые решения, потом вырубить несколько сот гектаров древнего леса и только потом начать строительство обещанного властями военного кладбища?!

У меня вопрос к власти:

- ВЫ, что уже открыто издеваетесь над семьями погибших военных (речь идет прежде всего о киевлянах), которые уже больше года ждут, когда можно наконец похоронить своих родных?;

- КТО предложил ОТКАЗАТЬСЯ выполнять решение согласованное Киевсоветом, Правительством и конституционным большинством Верховной Рады относительно создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне?

- ПОЧЕМУ выбрано именно такое неудобное место в Гатном, как для создания кладбища так и для проведения церемониальных мероприятий?

Создается стойкое впечатление, что к решению этого Святого дела увековечение памяти погибших героев, приобщились циники и мародеры, которые и здесь хотят поживиться будь то бюджетными деньгами или землей в своих частных интересах!

П.С. Упоминается слова нашего выдающегося мыслителя Вячеслава ЛИПИНСКОГО, который в своем знаменитом труде «Письма к братьям-хлеборобам» указывал на вечную проблему с мировоззренческой неукраинскостью политической элиты Украины, которая имеет слишком СЛАБКУЮ ПАМЯТЬ:

- не знает своей РОДНОЙ ИСТОРИИ;

- не творит национальных ИСТОРИЧЕСКИХ ЛЕГЕНД;

- не чтит ДЕЛ, ИМЕН и МОГИЛ своих ГЕРОЕВ.