Военный Святослав Дубина сообщил, что народ должен иметь право отозвать тех чиновников, которые не могут справиться со своими обязанностями.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы должны поднять вопросы, касающиеся делегирования властных полномочий обществу. Должно увеличиться участие общества в формировании власти, в контроле власти. У нас должен быть независимый орган, отбирающий людей в государственные органы власти. Местные органы должны выбирать на местах полицию, судью», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, роль народа необходимо увеличивать как при избрании людей в органы власти, так и для контроля над их деятельностью. Как отметил Святослав Дубина, общественный контроль будет эффективным и позволит отозвать чиновников, которые не справляются со своими обязанностями.

«Должен быть действенный общественный контроль, который позволит выбирать представителей правоохранительных органов, чтобы они были подотчетны не органам власти, не политикам, а именно главному источнику власти – народу», – заявил Святослав Дубина.

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