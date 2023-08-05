Об этом он рассказал на своем канале.
«Мы должны поднять вопросы, касающиеся делегирования властных полномочий обществу. Должно увеличиться участие общества в формировании власти, в контроле власти. У нас должен быть независимый орган, отбирающий людей в государственные органы власти. Местные органы должны выбирать на местах полицию, судью», - сообщил Святослав Дубина.
По словам военного, роль народа необходимо увеличивать как при избрании людей в органы власти, так и для контроля над их деятельностью. Как отметил Святослав Дубина, общественный контроль будет эффективным и позволит отозвать чиновников, которые не справляются со своими обязанностями.
«Должен быть действенный общественный контроль, который позволит выбирать представителей правоохранительных органов, чтобы они были подотчетны не органам власти, не политикам, а именно главному источнику власти – народу», – заявил Святослав Дубина.
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