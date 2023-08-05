Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Пенсионная реформа в Украине приостановлена по настоятельной рекомендации МВФ. Второй уровень пенсионной системы не будут внедрять по крайней мере до окончания войны. Именно такое условие записано в обновленном тексте меморандума, заключенном между украинскими властями в МВФ», - сообщает Екатерина Котенкова.

В частности, рассказывает она, в 33-м пункте этого документа говорится, что МВФ считает целесообразным сосредоточиться именно на сохранении уже имеющейся солидарной пенсионной системы, обеспечив ее жизнедеятельность, особенно после окончания войны в Украине. При этом МВФ считает, добавляет журналистка, что пока преждевременно вообще браться за реализацию второго уровня пенсионной реформы, поскольку это может привести к оттоку денег из солидарной системы.

«В то же время не все эксперты не поддерживали введение этой накопительной системы. Есть очень много экспертов, которые за внедрение накопительной пенсионной реформы в Украине, и говорят, что это нужно как можно скорее, иначе сегодня сорокалетние украинцы просто рискуют остаться вообще без пенсии», - отмечает Екатерина Котенкова.

С другой стороны, рассказывает она, очень многие эксперты говорят, что солидарная пенсионная система в любом случае будет сохранена, поскольку пока эффективной замены ей нет. По словам журналистки, многие люди из этой сферы говорят, что не обязательно должны быть взносы в Пенсионный фонд, возможно, будут просто какие-то части бюджетных поступлений, из которых будут выплачивать деньги пенсионерам. То есть, заключает она, дело не в реформе, а в содержании.

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