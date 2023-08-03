Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
По словам инструктора, любой человек, который получил ранение, или имеет легкую контузию, или остался без конечностей, или вернулся вообще, слава Богу, здоровым, нуждается в лечении и адаптации, просто глубина этой адаптации разная. Поэтому, убежден он, решение должно быть принято сейчас на государственном уровне.
«Я думаю, что нужно создать психологический паспорт гражданина Украины и этот психологический паспорт должен быть постоянно активным. Должны открыть центры, которые будут проводить диагностику, проводить тестирование этих людей, которые будут не безразличны к украинцам. Это центры на базе больниц, госпиталей, на базе учебных центров там, где готовят военных», - объясняет Александр Хмара.
К тому же, отмечает он, у нас очень большое количество людей, которые имеют ранения, но идут снова в бой, но это уже не тот человек, у него немного другие инстинкты проснулись внутри и у него немного другие зерна посеяны, и они прорастают, а все, что знает корень, знает и плод. Поэтому, уверен гость программы, нужно прежде всего решить этот вопрос на законодательном уровне.
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«Много опытов есть, но у нас свой опыт должен быть. Я не буду ни с кем соглашаться, когда говорят, что давайте там какой-то скандинавский опыт возьмем, израильский или американский. Какой бы это ни был опыт – нет, потому что у нас своя война, у нас не такая война, как была где-то, такое государство, как россия, не нападало на такое государство, как Украина», - заключает Александр Хмара.
Как сообщала Politeka, Хмара объяснил, почему у инструкторов НАТО нет боевого опыта.
Также Politeka писала о том, что Хмара рассказал об интеграции тактического центра «Х.М.А.Р.А.» в ВСУ.