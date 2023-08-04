Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что США пытаются через определенные страны влиять на деятельность БРИКС.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Перед саммитом БРИКС во внешней политике Соединенные Штаты Америки решили абсолютно правильно поступить и попытаться внести раскол вот в это единство БРИКС под руководством Китая», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, деятельность БРИКС слишком быстро набирает обороты, и это начало сильно беспокоить Соединенные Штаты Америки. Как отметил Дмитрий Спивак, США решили найти слабое звено в организации и попытаться через определенные страны продвинуть свои идеи.

«Они долго влияли на индийского премьера, и им кое-что удалось. Американская внешняя доктрина, американская дипломатия всегда была мощной, они умели что-то предложить, умели поменять. Например, премьер-министр Индии заявил, что Индия будет против расширения количества стран БРИКС на этом саммите», - заявил Дмитрий Спивак.

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