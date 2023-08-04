Об этом он рассказал на своем канале.
«Перед саммитом БРИКС во внешней политике Соединенные Штаты Америки решили абсолютно правильно поступить и попытаться внести раскол вот в это единство БРИКС под руководством Китая», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, деятельность БРИКС слишком быстро набирает обороты, и это начало сильно беспокоить Соединенные Штаты Америки. Как отметил Дмитрий Спивак, США решили найти слабое звено в организации и попытаться через определенные страны продвинуть свои идеи.
«Они долго влияли на индийского премьера, и им кое-что удалось. Американская внешняя доктрина, американская дипломатия всегда была мощной, они умели что-то предложить, умели поменять. Например, премьер-министр Индии заявил, что Индия будет против расширения количества стран БРИКС на этом саммите», - заявил Дмитрий Спивак.
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