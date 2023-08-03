Об этом он рассказал на своем канале.
«Украина инициирует саммит в Саудовской Аравии, саммит, где произойдет публичная встреча представителей Глобального Юга. Это и африканские государства, которые недавно побывали в россии», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, заявленная тема, которую будут обсуждать на саммите, - это украинская формула мира и гарантии безопасности для Украины. Как отметил Дмитрий Спивак, на саммите соберутся те страны, которые не выражали яркую антироссийскую позицию.
«Это будут как раз те страны, которые не внедряли санкции антироссийские, не говорили про российскую агрессию и так далее», - заявил Дмитрий Спивак.
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