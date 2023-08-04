Директор Департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета Диана Трима объяснила, что физическая сохранность наших картин дает надежду на то, что мы вернем их обратно в свои музеи.

Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

«Действительно они были спрятаны в подвале музея и закрыты в сейфе на ключ, это сделала директор музея после того, как 24 февраля начались эти события. Все понимали, что мы никуда не вывезем музейные ценности, вывозить их было опасно, выезд из города уже был невозможен, тем более, художественные ценности, которые должны иметь процедуру вывоза, нельзя было просто их погрузить в машину и с ними ехать», – рассказывает Диана Трима.

Далее, рассказывает гостья программы, из того, что можно было увидеть в соцсетях, понятно, что картины Куинджи и других уцелели, пожар не повредил картины, спрятанные в подвале. Тем не менее, констатирует она, в апреле-мае прошлого года эти экспонаты передали в музей в Донецке.

«Это преступление, это действительно кража ценностей украинской культуры, но тот факт, что они есть физически, дает надежду, что после войны можно вернуть их уже через суд на территорию Мариуполя», - отмечает Диана Трима.

Сейчас же, сообщает она, официальных источников или информации нет, приходится ее искать только в интернете, что картины хранятся в Донецком музее, как бы их туда перевезли на реставрацию и на хранение. Тем не менее, констатирует гостья программы, трудно говорить сейчас о состоянии коллекции или о том, что что-то сохранилось из мариупольских музеев, никто этого не видел, мы не знаем, что потеряно, а любая информация может быть фейковой.

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