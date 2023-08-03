Основатель тактического центра «Х.М.А.Р.А.» Александр Хмара сообщил, что треть из готовящихся бойцов - это настоящие хищники, у которых глаза горят к оружию.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, в своем центре они прежде всего проверяют психологическое состояние бойца, дальше – состояние его здоровья, физическую форму с помощью элементарных упражнений, бега, отжиманий, приседаний, подтягиваний. В частности, отмечает он, норма отжиманий на минуту у них – это хоть 40 раз.

«И третье – это индивидуальная подготовка, это тест на поступление. Мы смотрим, как человек вообще держит автомат в руках, как у него работает боевой интеллект, как он понимает систему, когда он берет автомат в руки, просыпается ли у него внутри хищник, он жертва или хищник. Потом мы делаем первоначальные выводы», – объясняет Александр Хмара.

Всего же, отмечает инструктор, из 40 человек примерно 14 оказываются хищниками, то есть треть. По его словам, здесь играют многие факторы, например, человек может быть физически не подготовлен, но хищником с сильным боевым интеллектом. А может быть, продолжает гость программы, охотник с опытом, то есть это сразу профессиональный снайпер, который может на одной позиции простоять 5-6 часов, или хороший стрелок, но без боевого интеллекта и выдержки, а бывший боевой спортсмен – это сразу пулеметчик или артиллерист.

«(ред. – боевой интеллект) это набор разных составляющих, среди которых базовые – это как человек воспринимает команды, как приспосабливается, когда ему что-то меняют, например, стрелял стоя все время, а вдруг надо с колена, как он это воспринимает, как обращается с оружием, как держит, как глаза горят до этого, как включается, как выключается. Вот таких примерно 15% – это максимум», – рассказывает Александр Хмара.

Как сообщала Politeka, Хмара объяснил, почему у инструкторов НАТО нет боевого опыта.

Также Politeka писала о том, что Хмара рассказал об интеграции тактического центра «Х.М.А.Р.А.» в ВСУ.