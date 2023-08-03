Публицист Александр Новохатский сообщил, что россияне привыкли жить в системе, когда за них все решают другие.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Россия наконец-то начала возвращаться к своему нормальному культурному состоянию пребывания в войне, потому что любой рядовой россиянин считает, что наибольший порядок обеспечивается при «единоначале», когда есть один руководитель, один царь, определяющий параметры и правила системы», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, россиянам комфортно жить в том пространстве, когда есть один человек, самостоятельно определяющий правила, по которым живет вся система. Как отметил Александр Новохатский, россиянам очень нравится находиться в тех обстоятельствах, которые от них не зависят.

«Они любят это состояние, они лелеят его всей душой. Россия на сегодняшний день приобретает параметры существования в нормальном состоянии. Это безумная система, но это такая их культурная метафизика, и они в этом состоянии готовы находиться вечно», – сообщил Александр Новохатский.

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