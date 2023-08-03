Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Я понял, что, к сожалению, у нас в правоохранительных органах работает до 15% порядочных людей, остальные – люди, продающие свои души, это люди, которые не обращают внимания на интересы страны и государства. Я считаю, что нам нужна полная чистка системы», - заявляет Георгий Биркадзе.
По мнению эксперта, люди, работающие в правоохранительных органах, а также чиновники должны обязательно проходить честную политику на полиграфе. Поэтому, уверен он, в Украине нужно менять всю систему правоохранительных органов обязательно, иначе у нас не будет никакого будущего.
Также эксперт утверждает, что сегодня правоохранительная реформа никак не проходит, а кто говорит обратное, пусть покажет статистику, что что-то в Украине действительно изменилось. Как он объясняет, любая реформа проводится до того, чтобы улучшить отношение к людям прежде всего, и поэтому очень хотелось бы, чтобы доверие к полиции увеличивалось каждый год, но это совсем не чувствуется.
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«Действительно, мы помним, когда проводили эту реформу, год, может, два года, происходили мощные вещи, полиция не брала деньги, все происходило очень приятно. А сегодня, как и раньше, как брали деньги, может, не в таких масштабах, но все равно это все происходит», - заключает Георгий Биркадзе.
Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал прибытие в Батуми круизного лайнера с россиянами и объяснил, к чему идет эта ситуация.
Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, как нужно работать с советским наследием.