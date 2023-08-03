Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что без реформы украинской правоохранительной системы сегодня у нас нет будущего завтра.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я понял, что, к сожалению, у нас в правоохранительных органах работает до 15% порядочных людей, остальные – люди, продающие свои души, это люди, которые не обращают внимания на интересы страны и государства. Я считаю, что нам нужна полная чистка системы», - заявляет Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, люди, работающие в правоохранительных органах, а также чиновники должны обязательно проходить честную политику на полиграфе. Поэтому, уверен он, в Украине нужно менять всю систему правоохранительных органов обязательно, иначе у нас не будет никакого будущего.

Также эксперт утверждает, что сегодня правоохранительная реформа никак не проходит, а кто говорит обратное, пусть покажет статистику, что что-то в Украине действительно изменилось. Как он объясняет, любая реформа проводится до того, чтобы улучшить отношение к людям прежде всего, и поэтому очень хотелось бы, чтобы доверие к полиции увеличивалось каждый год, но это совсем не чувствуется.

«Действительно, мы помним, когда проводили эту реформу, год, может, два года, происходили мощные вещи, полиция не брала деньги, все происходило очень приятно. А сегодня, как и раньше, как брали деньги, может, не в таких масштабах, но все равно это все происходит», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал прибытие в Батуми круизного лайнера с россиянами и объяснил, к чему идет эта ситуация.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, как нужно работать с советским наследием.