Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Очередное, толерантно говоря, странное заявление Председателя ВР о возможности и законности выборов во время войны еще раз подтверждает печальный тезис о том, что страшно далеки они от народа и приоритетных задач воюющей Украины!

Я не буду здесь приводить многочисленные аргументы вредности, незаконности и недемократичности выборов во время военного положения.

Скажу о другом. 526 дней кровопролитной войны с русской ордой военного преступника Путина требуют от власти реализации ровно противоположных и давно очевидных для общества задач.

Военная экономика.

1. Создание военного правительства из авторитетных, профессиональных и патриотических личностей численностью не более 10 человек.

2. прямое подчинение этому военному правительству всей вертикали исполнительной власти.

3. Радикальное сокращение расходов на удержание власти.

Например, определение максимального предела заработной платы и пенсии для ВСЕХ должностных лиц страны, включая наблюдательные советы и судьи (напомню, что средняя пенсия судей сейчас составляет около 100 тысяч гривен), в сумме 30 тысяч гривен (эквивалент оплаты военных, не участвующих) в боевых действиях).

4. Радикальное сокращение количества должностных лиц во власти и всех организациях, финансируемых из бюджета.

Например, сокращение расходов на содержание Верховной Рады, депутатов и их помощников (предусмотрено почти 3 миллиарда в 2023 году) до уменьшения должностей заместителей от Министерств в ОТГ и вузов в количестве не более 3 человек! (В Министерстве образования – 9 заместителей, в КГГА – 13 заместителей…)

5. Принятие военного бюджета с приостановкой финансирования абсолютно всех неактуальных, неадекватных и вредных, учитывая задачи победы в войне расходов.

Для примера. Отмена бюджетного финансирования 881 миллиона гривен для пиара парламентских партий, запрет на проведение тендерных закупок авто, компьютерной техники, проведение ремонтов для структур государственной и местной власти и ВСЕХ бюджетных организаций (за исключением разрушенных объектов во время войны и обустройства укрытий).

Понятно, что бюджетное финансирование фонтанов, новой брусчатки, футбольных стадионов, беговых дорожек, «островов развлечений»… даже не обсуждаются во время войны.

Военный порядок.

1. Внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, приравнивающий хищение средств на ВСУ, военную технику, военные госпитали, хищение гуманитарной помощи… к ответственности как за государственную измену.

2. Расширение перечня ответственности за коллаборационную деятельность – пропагандой украинофобии;

3. Лишение депутатских мандатов всех членов Верховной Рады и местных советов, которые на 24 февраля 2022 были членами запрещенных ныне партий или фракций этих партий.

4. Запрет деятельности на территории Украины общественных организаций, включая религиозные, публично не признавшие Россию - агрессором, а Путина - военным преступником.

5. Запрет размещения политической рекламы, так называемой социальной рекламы власти во всех СМИ и на носителях наружной рекламы во время действия военного положения.

Для победы Украины сейчас нужны военная экономика и порядок, а о выборах поговорим на следующий день после проведения нашего парада победы!