Харьковчанин Павел Фукс сколотил состояние в России, но несколько лет назад вернулся в Украину, где продолжил наращивать свой капитал, в основном скупая долги и недооцененные активы.

Об этом пишет портал Акценты.

Главный актив, который позволил ему войти в список самых богатых украинцев, – доля в газодобывающей компании «Укрнефтебурения», в которой он является партнером вместе с Виталием Хомутынником и Игорем Коломойским.

По крайней мере, так говорит его официальная биография. Также эта биография утверждает, что Павел Фукс, имеющий два гражданства – России и Украины – в 2017 году сдал свой российский паспорт и отказался от российского гражданства. Однако, по данным Обозревателя, на самом деле российское гражданство Фуксом было сохранено, а после получения паспорта Украины он получил и новый паспорт РФ.

Причины приезда в Украину тоже возвращаются в патриотическую обертку – якобы после начала войны на Донбассе Фукс сделал окончательный выбор в пользу Украины и причины возвращения на Родину диктуются именно патриотическими мотивами.

В это можно поверить, если бы не несколько факторов. Во-первых, из России ему срочно пришлось бежать после странных историй с застройкой Москвы и области (которые, кстати, и принесли ему те же деньги, на которые Фукс впоследствии скупал «проблемные активы» в Украине); а во-вторых, в Украине он начал сотрудничать с представителями пятой колонны Москвы, сконцентрированными в окружении четвертого президента, ныне сидящего где-то в московских болотах.

Итак, как говорит жизнеописание, Павел Фукс, заработав свои основные капиталы на девелопменте в России, переехал в Украину. Именно с этими основными капиталами и девелопментом в России связана довольно странная история, повлекшая (на первый взгляд) причину бегства из Москвы в Киев и послужившую наложением на Фукса российских санкций.

Речь идет о строительстве трех объектов. Первый – два небоскреба «Евразия» и «Империя» в «Москва-сити», второй – жилой комплекс Sky House на Таможенной улице и третий – элитный поселок в подмосковной Истри. По итогам оказалось, что Павел Фукс сумел вывести из этих проектов от 150 миллионов долларов, после чего скрылся в Украине.

По факту мошенничества были возбуждены уголовные дела, но вся эта история прямо напичкана странностями. Если в строительстве «Евразии» и «Империи» к Фуксу имеет претензии достаточно одиозный казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, то по Sky House и «элитному поселку» в Истри претензии выдвигают российские правоохранители. Точнее – якобы предъявляют, поскольку у всех партнеров Фукса по этим проектам, с которыми он и выводил оттуда деньги, живут в России и никаких проблем не испытывают.

Кратко суть истории «Евразии» и «Империи» такова. В один из моментов в этот проект Павла Фукса включился владелец казахстанского БТА-банка Мухтар Аблязов. Однако в начале 2009 года казахстанское правительство национализировало БТА Банк, который докапитализировал в кризис, а местная генпрокуратура возбудила против Аблязова уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества. Экс-министр скрылся от преследования в Великобританию, а Фукс оказался без партнера и с долгами. В итоге "Евразию" достраивал Сулейман Керимов, а "Империю" – группа Solvers Олега Малиса.

Павел Фукс утверждал, что с долгами он рассчитался, но, как оказалось, так считают далеко не все. В 2014 году БТА Банк выкупил казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. В 2018 году Высокий суд Лондона обязал MosCityGroup Павла Фукса выплатить одной из структур БТА Банка 55 миллионов долларов.

Выяснилось, что в 2009 году Фукс пытался достроить Евразию и подписал с БТА-банком договор, согласно которому выкупает его долю в строительстве за 50 миллионов долларов. Но заплатил всего двадцать. Выяснилось это только после того, как БТА-банк купил Кенес Ракишев. В результате расследования оказалось, что Фукс не только не доплатил банку, но и участвовал вместе с Аблязовым в выводе денег из БТА-банка.

Казахстанские правоохранители, кстати, в отличие от российских, до сих пор пытаются получить от Фукса показания по этому делу, посылая настойчивые запросы своим украинским коллегам с просьбой допросить бывшего владельца MosCity Group. Правда, успеха на этом поприще не имеют, и, как вы догадываетесь, совсем не по своей вине.

С другими объектами – Sky House на Таможенной улице и поселком в подмосковной Истри – история более грубая и примитивная. Оба они так и остались недостроенными, точнее – строительство прекратилось на этапе ее имитации, которую показывали инвесторам, вложившим деньги. Из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство ЖК Sky House, Фукс вывел из России половину.

На строительство элитного поселка на Истри «Резиденция Кристалл Истра» Фукс привлек более 100 миллионов долларов. По данным "Форбс", в имитацию строительства вложено не более 15 миллионов, остальные вывели в оффшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Что интересно в этом случае – у всех партнеров Фукса по выводу денег из этого проекта нет никаких проблем в связи с якобы открытым уголовным делом: Куда делись сообщники российского агента Павла Фукса Бекболат Бекенов и Евгений Комраков?

Впрочем, то же и с другим уголовным делом, якобы открытым по факту мошенничества со строительством ЖК Sky House – дело не закрыто, но движений в нем никаких. Россия вроде бы заочно арестовала Фукса, но в отношении других фигурантов уголовного дела, находящихся в России, у них никаких проблем нет. Кое-что пытаются сделать только казахи по поводу вывода денег из проекта «Евразия», да и то, похоже, что их интересует не столько Фукс, сколько Аблязов.

На фоне всего этого возникают плохие предположения о роли Павла Фукса в Украине, где он возник или в 2014, или в 2017, и начал активно скупать активы бывших регионалов и спонсировать обломки пятой колонны. В основном речь идет о партии Вадима Рабиновича «За жизнь», куда Фукс под прикрытием якобы покупки земли у жены Рабиновича перечислил 22,5 миллиона гривен в 2018 году. Формально сделка чистая, но земля, которую собирался купить (и не купил) Фукс, стоит в 18 раз дешевле. А суть соглашения в том, что Фукс перевел жене Рабиновича деньги как гарантийный платеж по предварительному договору купли-продажи. Ключевым условием этого договора было то, что в случае отказа от покупки гарантийный платеж не возвращается. Что и случилось.

В 2020 году украинский Forbes поместил Павла Фукса на 50 место в рейтинге самых богатых бизнесменов страны с оценкой состояния в 155 миллионов долларов. Украинские СМИ называют его сборщиком нефтегазовых активов, ранее контролируемых людьми из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Все это вызывает вопрос как о происхождении капиталов (а они корнями уходят еще в девяностые, и явно пахнут сотрудничеством с российскими спецслужбами), так и о том, почему в Украине Фуксу позволяют себя чувствовать так свободно.

Сотрудничество с российским «Газпромом» наводит на мысль о том, что Фукс поднялся из обычного спекулянта сигаретами (по крайней мере сам Фукс утверждает, что начинал именно с этого бизнеса) в посредники между «Газпромом» и правительствами Украины и Белоруссии, даже шантажировав непоставками газа и топлива для АЭС (речь идет об Украине), не просто так. Легенда о простом парне-боксере из Харькова, достигшем сам, просто не держится кучи.

А потом этот юный боксер внезапно превращается в крупнейшего московского девелопера, который собирает с россиян несколько сотен миллионов долларов (с украинским паспортом в кармане) и беспрепятственно едет в Киев, где на эти деньги становится сборщиком активов пятой колонны России в Украине и одновременно спонсирует откровенно пророссийские силы.

Выглядит все это очень странно, особенно учитывая тот факт, что накануне российского вторжения в Харькове Павлом Фуксом были оплачены группы молодых людей, которые рисовали свастику на стенах и писали откровенно фашистские лозунги. Что давало ошеломляющую пропагандистскую картинку и странно совпало с датой начала освобождения Украины от нацистского режима.

Правда, это было ошибкой – вторжение пошло не по плану, власти Украины, которые активно готовили страну к сдаче «освободителей», не учли, что народ и армия будут активно сопротивляться. Поэтому свастика на стенах Харькова сильно испортили Фукс репутацию патриота и эту информацию пришлось замазывать. По его словам, он после вторжения «активно помогает ВСУ». Что интересно – украинские источники об этом если и говорят, то только со ссылкой на слова самого Фукса. Но русские даже посвящены этой помощи целую главу в «Википедии»:

Украинская и английская версии «Вики» в этом отношении разительно отличаются.

Но на этом фоне поразительным контрастом выглядит отношение к Фуксу к власти России. Уголовные дела против него, как уже говорилось, развалены, а их фигуранты, находящиеся в России и ее граждане, никаких проблем не имеют. То, что российские правоохранители делают по отношению к Павлу Фуксу, иначе как имитацией деятельности, не назовешь.

Что касается Украины, то вопрос тоже есть. Несмотря на то, что в СМИ (не только украинских, но и западных) Фукса откровенно называют предателем, от СБУ он получил лишь подозрение в мошенничестве и неуплате налогов. Причем ни о каких обеспечительных мерах речь почему-то не шла.

И после этого "внезапно" оказалось, что никто не знает, где находится бизнесмен. К тому же выяснилась еще одна крайне неприятная вещь – подсанкционный российско-украинский олигарх располагает визу Великобритании:

Вряд ли об этом не знали ни СБУ, ни ОГПУ, когда сообщали о «прорыве» по уголовному делу. Позорный факт усугубляется заявлением исполнительного директора кампании Spotlight on Corruption Сьюзан Хоули, назвавшей факт того, что Павел Фукс «отсиживается во время войны» в Британии «чрезвычайным событием»:

При всех вопросах в Лондон, выдавший визу Павлу Фуксу, больше вопросов все же остается в Киев. Который беспрепятственно разрешил ключевому фигуранту уголовного дела, в котором расследуются миллиардные убытки для воюющей страны уехать из Украины.

К тому же в некоторых британских СМИ Павла Фукса уже откровенно назвали агентом ГРУ. Что на фоне его биографии выглядит вполне обоснованным. А на фоне данных ЦРУ, которое передало президенту Украины 35 фамилий агентов ФСБ, являющихся высшими руководителями Украины, уже угрожает воюющей стране очень долгосрочными и неприятными последствиями.