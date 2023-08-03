Основатель тактического центра «Х.М.А.Р.А.» Александр Хмара заявил, что даже в проигрышном положении в начале войны украинцы сумели отстоять линию фронта и продолжают это делать сейчас.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Самое важное сейчас, я думаю, это подготовка и понимание национальной идеи. Формировать национальную идею нужно не национализмом, а институтом, это разные вещи. Формировать сейчас, чтобы у нас дети не жили с ненавистью, с этой внутренней агрессией, а чтобы с пониманием, что мы сильнее, потому что мы умнее, потому что», - объясняет Александр Хмара.

А сильнее и умнее мы, констатирует гость программы, потому что об этом говорят факты. По случаю он напоминает начало войны, когда колонны российских танков заходили в Украину, когда у нас их было не так много, а к нам заходит 3,5 тысячи вражеских. К тому же, добавляет инспектор, у нас тогда было мало вооружения, техники, даже средств связи, тем не менее мы как-то сделали так, что дальше россияне не пошли, а потом и вовсе начали их выгонять.

Итак, подчеркивает гость программы, мы сильнее, умнее и духовнее потому, что другого выбора у нас не было. Да, констатирует он, война – это потери, но мы отстояли линию фронта, отстаиваем и будем отстаивать.

«Мы не можем воевать силой сейчас, мы не можем воевать количеством техники, людей, БК и т.д., железом. Мы можем только воевать в направлении гибкости, мудрости, хитрости и молиться», - заключает Александр Хмара.

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