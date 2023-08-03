Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Самое важное сейчас, я думаю, это подготовка и понимание национальной идеи. Формировать национальную идею нужно не национализмом, а институтом, это разные вещи. Формировать сейчас, чтобы у нас дети не жили с ненавистью, с этой внутренней агрессией, а чтобы с пониманием, что мы сильнее, потому что мы умнее, потому что», - объясняет Александр Хмара.
А сильнее и умнее мы, констатирует гость программы, потому что об этом говорят факты. По случаю он напоминает начало войны, когда колонны российских танков заходили в Украину, когда у нас их было не так много, а к нам заходит 3,5 тысячи вражеских. К тому же, добавляет инспектор, у нас тогда было мало вооружения, техники, даже средств связи, тем не менее мы как-то сделали так, что дальше россияне не пошли, а потом и вовсе начали их выгонять.
Итак, подчеркивает гость программы, мы сильнее, умнее и духовнее потому, что другого выбора у нас не было. Да, констатирует он, война – это потери, но мы отстояли линию фронта, отстаиваем и будем отстаивать.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
После ракетного удара оккупанты сбросили огромную авиабомбу: последствия атак ужасные
Миру грозит новая масштабная война: как причастны Россия и "вагнеровцы"
Новая ночная атака, "Шахеды" причинили большой вред: "Вспыхнули пожары"
Виталий Ким показал предательницу, которой теперь светит пожизненное: что она натворила
«Мы не можем воевать силой сейчас, мы не можем воевать количеством техники, людей, БК и т.д., железом. Мы можем только воевать в направлении гибкости, мудрости, хитрости и молиться», - заключает Александр Хмара.
Как сообщала Politeka, Спивак пояснил, что пока путин медлит с возвращением в зерновое соглашение и шантажирует мир, мир начинает шантажировать россию.
Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, как нужно работать с советским наследием.