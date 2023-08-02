Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

«Это победа здравого смысла, по моему мнению. С первого дня, когда появилось это решение Министерства (ред. – о запрете участия украинских спортсменов), я был категорически против как человек, который много приложился к спортивному законодательству, к помощи многим спортсменам и к меценатству. То есть спорт для меня – это важная составляющая государственной политики», - отмечает Николай Томенко.

В частности, он вспоминает историю с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и белорусской Викторией Азаренко, которая являлась лицом лукашенковского режима. Как подчеркивает гость программы, победа украинской спортсменки и еще отказ пожать руку проигравшему противнику - это очень громкая история.

В то же время, утверждает он, если ваш спортсмен просто не приезжает на соревнование, то он просто не приезжает и о нем, как и о его стране, забывают. В случае же победы, еще и на Уимблдоне, который смотрят до миллиарда людей, ваш спортсмен выходит на пресс-поинт и говорите о своем государстве.

«Когда вы говорите, что посвящаете победу Украине, что в Украине война и вы болеете за ВСУ, друзья, и это стоит страшных денег, чтобы донести информацию, особенно нейтральным людям, потому что теннис, футбол или еще что-то смотрят не очень образованные в дипломатическом, политическом смысле люди. И эти девушки или парни выполняют эту функцию гораздо лучше, чем наши дипломаты», – объясняет Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Спивак пояснил, что пока путин медлит с возвращением в зерновое соглашение и шантажирует мир, а мир начинает шантажировать россию.

Также Politeka писала о том, что Иванов рассказал, нужен ли Украине сегодня единственный телемарафон.