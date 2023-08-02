Эстония — одна из первых стран, которая отозвалась на инициативу Первой леди Елены Зеленской и присоединилась к проекту «Адрес детства».

Проект предусматривает строительство новых детских домов семейного типа (ДБСТ) для семей, потерявших жилье из-за войны.

«В настоящее время 362 ГБСТ вынужденно находятся за границей, а еще около тысячи — мигрируют внутри государства. Все эти семьи нуждаются в новом жилье. В рамках инициативы Первой леди совместно с Эстонией планируется на протяжении нескольких лет возвести 8 домов семейного типа в Житомирской области. Кстати, к этому национальному проекту уже присоединились Объединенные Арабские Эмираты, которые профинансируют строительство 10 ДБСТ по всей стране», - рассказал народный депутат Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Эстонской Республикой Арсений Пушкаренко.

В Житомирской области первый детский дом семейного типа при поддержке Эстонии построят в областном центре. Недавно Арсений Пушкаренко вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонии в Украине Кайма Кууском осмотрели участок, который Житомирский городской совет определил под строительство. Детский дом семейного типа построят на окраине Житомира, в укромном месте недалеко от озера.

В международном конкурсе на лучший архитектурный проект будущего дома приняло участие 17 украинских и эстонских архитектурных бюро. Как сообщил министр экономики и связи Эстонской Республики Тиит Риисало, 31 июля был объявлен победитель архитектурного конкурса — проект «Дом».

Площадь будущего дома составит около 200 кв м. Строительные работы планируют начать в этом году, и уже в следующем году первая многодетная семья сможет отпраздновать новоселье. Кроме того, вскоре начнется строительство еще одного ДБСТ - в Березовской общине Житомирского района.

«Политика государства, что ребенок должен воспитываться в семье, неизменна, а советская система интернатного воспитания должна уйти в прошлое. Убежден, что новые ДБСТ станут действительно родными домами для детей, оставшихся без родительской опеки, а также для тех, кто взял на себя ответственность за воспитание и дарит тепло и любовь детям, на долю которых выпали сложные испытания», — отметил Арсений Пушкаренко.