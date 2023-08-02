За тройным ударом в Крыму и Москве по врагам стоит ГУР МО.

Об этом в своем Телеграмм-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.

“Атака на катера ЧФ РФ в 340 км от Севастополя. Атака на склад боеприпасов 758-й логистической базы ЧФ РФ в самом Севастополе. И то, с чего начался день. Атака БПЛА по офисным зданиям рашистов в Москве. За тройным ударом по врагам стоит ГУР МО.

Об этом на условиях конфиденциальности мне сообщили мои источники в Минобороны. Убежден, что у Украины есть возможности загнать российский флот в Новороссийск и Туапсе.”, - написал Цаплиенко.

Напомним, беспилотники атаковали столицу России, один из них попал в бизнес-центр "Москва-Сити".

Напомним, 17 июля, на Крымском мосту прогремел взрыв, который повредил часть дорожного покрытия, но не задел железнодорожное полотно, которое также там проходит. Несмотря на все меры безопасности с российской стороны, автомобиль с взрывчаткой оказался на мосту и взлетел в воздух. Так было и в прошлый раз, когда на Крымском мосту взорвался грузовик.

"Я думаю, что это была акция украинских спецслужб и военной разведки Украины, о чем собственно уже всячески намекает руководитель военной разведки Украины. Подозревать в организации взрыва любую другую структуру просто бессмысленно. Потому что для российских властей Крымский мост – это не только важный политический объект, но это еще и важный объект снабжения, поэтому никаких оснований мотиваций устраивать взрывы на Крымском мосту у российских властей нет, никаких независимых партизанских движений в России не существует. спецслужбы", - рассказал российский оппозиционный политолог Федор Крашенинников .

Как сообщала Politeka, Золотарев объяснил, что последние атаки дронов по России – это скорее информационный пропагандистский удар .

Также Politeka писала о том, что Шейтельман назвал условие, при котором российских спортсменов можно пускать на международные соревнования .