Два вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте.

В Минобороны Польши таки подтвердили, что белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство страны.

Об этом в своем телеграмм-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.

НАТО проинформировано об инциденте.

"1 августа 2023 года произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, которые проводили обучение вблизи границы. Пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому в утреннем сообщении написали, что не фиксировалось нарушение воздуха Польша.

Приказано увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты."

Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польская волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

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