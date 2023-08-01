В Минобороны Польши таки подтвердили, что белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство страны.
Об этом в своем телеграмм-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.
НАТО проинформировано об инциденте.
"1 августа 2023 года произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, которые проводили обучение вблизи границы. Пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому в утреннем сообщении написали, что не фиксировалось нарушение воздуха Польша.
Приказано увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты."
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Трагедия зацепила Тину Кароль и ее и 14-летнего сына: "Читаю и начинаю реветь…"
Подготовка к худшему сценарию: названы регионы, где готовы принимать новых переселенцев
"Ну очень неплохая новость": ситуация на Бердянском направлении неожиданно изменилась, что делают россияне
Разворовали миллионы гривен, которые украинцы собирали для ВСУ: кем оказался организатор схемы
Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.
Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польская волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.
Как сообщала Politeka, Золотарев объяснил, что последние атаки дронов по России - это скорее информационный пропагандистский удар .
Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал о оторвавшихся от реальности депутатах .