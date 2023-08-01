Появилось уникальное книжное приложение UnderBooks. Он собрал жемчуг украинской литературы – как классической, так и сегодняшней. В приложении вы найдете книги об истории и культуре Украины, легендарных произведениях украинских авторов, а также аудиокниги, озвученные украинскими артистами.

Основателем проекта является украинская модель, певица и волонтер Даша Астафьева. В начале войны, когда звезда волонтерила и, в частности, помогала в приготовлении обедов военным, она поняла, что без чего-то увлекательного на фоне чистить 50 килограммов картофеля будет тяжело. Поэтому начала включать аудиокниги.

По словам певицы, она была вынуждена использовать российское приложение для аудиокниг, поскольку украинского не нашла. Впоследствии она решила создать такое приложение сама.

Так возникла идея, затягивать с реализацией которой Даша Астафьева не стала. И вот приложение готово к использованию. Ознакомиться с ним можно на сайте: https://underbooks.net/

UnderBooks позволяет углубиться в изучение украинской культуры и своих корней, изучая историю и культуру Украины в любое время и в любом месте, а также наслаждаясь лучшими произведениями украинских авторов.

Всю работу по исследованию и поиску лучших произведений классиков и современных, возможно, малоизвестных, но удивительно мощных авторов, основатели проекта взяли на себя.

Вам остается только открыть приложение и начать читать или слушать выбранную книгу. Ничего лишнего между вами и автором: только вы и произведение. Библиотека постоянно обновляется новыми книгами.

Аудиокниги озвучивали любимые украинцами артисты: Даша Астафьева, Вячеслав Скорик, Татьяна Гончарова, Даниэла Заюшкина, Мила Еремина, Владимир Дантес, Роман Мещеряков.

Возможности приложения:

– создание аккаунта с доступом на iOS и Android,

– поиск книг, их приобретение,

– чтение книг с возможностью настроить шрифты,

– прослушивание аудиокниг с сохранением прогресса,

– фоновый режим прослушивания,

– выбор треков для запуска в параллельной дорожке.