Ноябрь крайний срок, в который активные масштабные боевые действия имеют смысл для всех сторон, и переговоры получаются как логическое последствие.

Об этом пишет у себя в Телеграмм-канале экс-советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусов.

“Меньше года назад я дал два прогноза оптимистический – май-июнь, пессимистический – октябрь-ноябрь. Оптимистический уже не оправдался, но я остаюсь при своем мнении о пессимистическом. Здесь важна ремарка, я говорю не об окончании войны, а о прекращении боевых действий и начале переговоров. Сразу подчеркну, что переговоры не означают поражение и не означают конца войны. Напротив, они могут провалиться и все начнется снова. Я думаю, что зимой мы войдем в переговорный процесс”, - пишет Андрусов.

По его мнению, в войне есть две возможные патовые ситуации, которые спровоцируют переговорный процесс.

“Первая - наше контрнаступление не удалось, линия фронта стабилизировалась, ни одна из сторон не может победить. Это заставит стороны сесть за стол переговоров, поскольку смысла находиться в такой ситуации нет. Вторая - это наше контрнаступление удалось, русские войска оказались в критической ситуации. Это еще одна патовая ситуация, поскольку Россия попадает в ситуацию, в которой использование ядерного оружия является вопросом их выживания. Здесь мир снова включится в вопрос переговоров», – пишет эксперт.

Ситуация Запада

Запад никогда не ставил себе целью победу Украины в войне. Это неприятная правда, которую все забывают. Стратегия Запада показать путину, что он не может выиграть и усадить его за стол переговоров. Для Запада гораздо важнее удержать Россию от Китая, чем дать Украине победить. К нашему счастью эта стратегия предусматривает нам столько помощи, сколько нужно, чтобы путин не добился успеха. Поэтому мы постепенно получим все, что имели (F 16, ATACAMS), но делается это медленно именно для того, чтобы пути осознали, что преимущества он не получит. Также за этот год разворачивается масштабное производство снарядов и оружия на Западе, дополнительно намекающее на отсутствие шансов у путина победить.

Переговоры выгодны Западу, поскольку снимают не нужные риски. Я уже писал, что нас не будут сливать ни на каких переговорах. Но нужно не забывать что в 2024 году выборы в США и Байдену желательно прийти с определенным результатом. Переговоры могут оправдать политику активной поддержки Украины.

Ситуация России

пути ждет переговоров. Но чтобы сидеть на них сильным ему нужно отразить наше контрнаступление. Его ситуация сложна с многих точек зрения. Несмотря на то, что российская экономика достаточно неплохо проходит санкционное давление, ресурсов на создание новых мощных армий у Путина нет, и не будет. Да, санкции работают плохо, но они если не убивают российскую экономику, то не дают ей и расти. И комплектовать новые масштабные армии пока не из чего, и вряд ли будет. Успех нашего контрнаступления снова может серьезно подорвать ситуацию в российских элитах, поскольку станет очевидно, что за провал должны Шойгу и Герасимов. Поэтому политическая дестабилизация может набрать обороты.

В конце концов, ноябрь тоже является определенной точкой для путина. Надеяться на кризис в энергетике нет смысла, поскольку Украина очень укрепила себя автономными средствами на зиму, и еще и ПВО. Помощь Китая, но шансов, что она будет расти мало. Китай больше всего "офигов" от марша Пригожина, и если ему что-то и не нужно - то нестабильная россия накануне возможного конфликта по Тайваню.

Ситуация Украины

Мы контрнаступаем. Это уже успех, а результаты наших наступлений судить еще рано. Впрочем, понятно, что к концу осени мы получим конкретные результаты. Я остаюсь оптимистом по этому результату: мы прорвем российскую оборону. Но в любом случае после этих наступлений мы не скоро сможем сформировать новый мощный потенциал, чтобы завершить войну идеальным сценарием полного разгрома России. Этот желанный сценарий имеет очень мало шансов в нашей войне. В конце концов мы тоже истощаемся морально, физически, ресурсно. Да, мы готовы сражаться до конца, но сил от этого больше не становится. Плюс нужно понимать нашу тотальную зависимость от Запада, который, если скажет нам идти на переговоры, то выхода у нас не будет. Чтобы вы понимали сколько стоит на кону: если мы не добьемся успеха в контрнаступлении - западная помощь начнет таять на глазах, и сведется исключительно к поддержке на уровне сдерживания орков. Переговоры будут вынужденными. В то время как успех наоборот стимулирует поддержку, и переговоры будут вопросом нашего выбора.

Завершая, ноябрь крайний срок, в который активные масштабные боевые действия имеют смысл для всех сторон, и переговоры получаются как логическое последствие. После ноября ни одной из сторон трудно надеяться на однозначную победу в войне. Я склонен считать, что тогда война войдет в обычную позиционную фазу. Из этой фазы ее смогут вывести или смерть путина, или политическая дестабилизация в России, или другие глобальные аномалии. А это значит, что говорить о сроках завершения войны после ноября не будет никакого смысла.