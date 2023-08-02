Об этом он рассказал на своем канале.

«Вроде бы такое и хорошее дело, но что оно демонстрирует? Фактически мы на здании Советского Союза меняем один из элементов, символизирующих ту эпоху, и навешиваем на него свой символ», - отмечает Святослав Дубина.

По его словам, в большей степени все 30 лет мы именно этим и занимались, что снимали таблички Советского Союза, навешивали украинские символы, украинские фамилии, все на украинском языке и таким образом отчитывались о реформах, изменениях, а на самом деле советская основа оставалась. И сейчас, констатирует военный, мы пришли к тому, что фактически не можем отличить, где здесь действительно новая Украина, где остатки Советского Союза.

«Стратегирование должно быть основным элементом государства для того, чтобы быть субъектом, чтобы иметь свою идентичность, иметь понимание, куда мы идем, почему мы туда идем, план действий, пошаговый и ответственный, и тому подобное. Сегодняшние 30 с лишним лет демонстрируют то, что фактически этого не происходит, мы клеим на советские институты украинские наклейки и отчитываемся об изменениях», - объясняет Святослав Дубина.

В частности, он спрашивает, а что изменилось с заменой этой эмблемы на щите «Родина-мать», изменилась ли суть этого постамента, построенного еще в советское время? Как констатирует военный, нет, на самом деле в центре Киева появился новый артобъект, построенный еще в советское время, на котором мы, не понимая сути вопроса, просто заменили наклейку. По его мнению, по таким вопросам нужно разбираться гораздо глубже, а не менять просто внешнее оформление.

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