Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что, пока путин медлит с возвращением в зерновую сделку и шантажирует мир, мир начинает шантажировать россию.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, даже африканские страны встали на сторону Запада по поводу зерновой сделки, а Западу она нужна не для того, чтобы накормить голодающих, а для того, чтобы транснациональные корпорации зарабатывали. Сегодня же, сообщает он, на чикагской бирже уже наблюдается рост цен на пшеницу чуть ли не на 10%, и это только начало.

«Китай, безусловно, заинтересован в возобновлении зерновой сделки. И каждый день путинского промедления, я думаю, не играет позитивную роль в отношениях москвы и Пекина. Да, это не поссорит Си и путина, понятно, но где-то какая-то кошечка, если не черная, то серенькая в полосочку, может и пробежать», - рассуждает Дмитрий Спивак.

По его словам, то, что пока зерновая сделка не возобновлена, говорит о том, что Запад не может найти консенсусное решение, какие хотелки кремля реализовывать, а какие – нет, а путин понимает, что время в этом вопросе играет на него, если альтернативы не найдется.

«Я так понимаю, тут игра кто кого, у кого нервы окажутся крепче. То есть путин продолжает шантажировать мир невозвращением россии в сделку, требуя выполнения своих хотелок, и думаю, кто-то начинает шантажировать путина», - заключает Дмитрий Спивак.

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