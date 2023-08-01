Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что в Африке сейчас преобладает китайское влияние, а, поскольку Китай не против россии, то и Африка не против.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Из 55 стран только 17 президентов, еще десяток премьеров, еще там десяток пониже, кое-кто не приехал. Но самое интересное то, что саммит состоялся, это же показательная история. То есть африканский континент, на котором давно уже потеряли свое влияние европейцы, особенно французы, которые паслись на африканских недрах два столетия, сейчас их почти там нет, да и американцев там уже маловато», - отмечает Дмитрий Спивак.

Как он констатирует, в Африке сегодня господствует Китай и чуть-чуть россия. Китайская экономическая экспансия, подчеркивает эксперт, за эти несколько десятилетий была блестяще проведена, американцы как-то профукали африканский континент. К тому же, напоминает он, там под 75% редкоземельных металлов – это в Поднебесную, и даже мирные инициативы по Украине – это тоже Китай и Африка.

«Африканский континент не за россию, чтобы мы не подумали, что это пропутинское что-то, нет. Но они за Китаем, а раз они за Китаем, значит, они точно не против россии, и это мы должны точно понять. Почему они не против россии? По трем причинам: Китай, общая политическая концепция и экономическое взаимодействие. Поэтому они не считают путина преступником, поэтому ездят к нему в санкт-петербург», - объясняет Дмитрий Спивак.

По его словам, на самом деле африканские лидеры ездили в россию не за миром в Украине, а за деньгами, зерном и нефтью. И путин, рассказывает эксперт, чувствуя это, решил сыграть большого миротворца, как обычно, россия типа списала африканским странам 20 миллиардов долга благодаря тому, что газ и нефть все же продается.

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