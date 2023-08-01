Публицист Сергей Иванов объяснил, что единственный телемарафон имел смысл в начале войны, когда мы не понимали, что будет со связью, но сегодня он лишь зря тянет деньги из бюджета.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Если бы я имел там влияние, то первым делом я бы его закрыл к чертям, потому что этот телемарафон, как и канал «Дом», как и многие другие, является бессодержательной, совершенно бесполезной вещью, которая ни на что не влияет», - заявляет Сергей Иванов.

По мнению гостя программы, сейчас телемарафон – это пустая трата государственных средств, есть надежды, что кто-то обязательно ответит, кто бы это ни благословил. По словам эксперта, сегодня государство не нуждается в этом телемарафоне, у нас должны быть просто объективные новости, которые будут выходить несколько раз в день, и этого будет вполне достаточно.

«А делать этот телемарафон… Он ведь на самом деле не решает никакой проблемы. Убеждать украинцев, что россия – агрессор? Это секрет Полишинеля. Это ведь не то, что в 2014 году война была где-то, а здесь нужно было объяснять киевлянам, что Луганск – это тоже Украина. Сейчас я не вижу в этом никакой нужды», – объясняет Сергей Иванов.

Как объясняет публицист, если в начале войны единственный телемарафон оправдывал свое существование тем, что мы не знали, будет с интернетом, связью, другими каналами коммуникации, то после того, как оккупантов выбили из Киевской области, его можно было уже сворачивать, тем самым сэкономить многие миллионы на производстве дронов, на закупку вооружения.

Как сообщала Politeka, Золотарев объяснил, что последние атаки дронов по россии – это скорее информационный пропагандистский удар.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман назвал условие, при котором российских спортсменов можно пускать на международные соревнования.