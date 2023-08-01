Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«У Грузии не было никаких отношений с российской федерацией после 2008 года, когда произошло нападение на Грузию, никаких дипломатических отношений не было, ни авиасообщения, ни корабельных перевозок. И вот, пожалуйста, сначала было авиасообщение, сейчас уже пошли корабли. То есть, мы с вами понимаем, что в ближайшее время эти люди захватят Грузию», - отмечает Георгий Биркадзе.
Как рассказывает эксперт, 800 россиян приплыли на круизном лайнере в Батуми, то есть эти люди сейчас после всех предыдущих кровавых событий приплыли отдыхать в Грузию, слушать грузинские песни, есть грузинские блюда. В одном из видеороликов, напоминает он, одна россиянка говорит, что была там в 1978 году и это вообще одна с россией страна. По словам эксперта, если бы она не приезжала в 1978 году, в Сакартвело были бы только рады, а что касается одной страны, когда Грузия принимала христианство, россии еще и близко не существовало.
«Это русский мир, они убивали грузин несколько раз, мы помним 1991 год, 1994 год, 2008 год, после этого захватили 25% территории, убивают несколько тысяч грузин, а затем приезжают отдыхать в Грузию», - подчеркивает Георгий Биркадзе.
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По случаю эксперт также напоминает определенные цифры: сейчас в Грузии более 100 тысяч россиян и за эти полтора года они открыли 27 тысяч компаний, эта цифра втрое превышает открытые компании от оккупантов за всю историю Грузии.
Как сообщала Politeka, Табах прокомментировал информацию в New York Times о начале основной фазы контрнаступления ВСУ и ожидаемом успехе за 1-3 недели.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал об оторвавшихся от реальности депутатах.