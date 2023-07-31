На прошлой неделе, с 21 по 27 июля 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 112 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 177 протоколов об административных. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 56 тысяч гривен.

В Государственный бюджет взыскано 38 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 8 млн 970 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 7 млн. 917 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 661 тыс. гривен.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Винницкая, Закарпатская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Харьковская области.

Инспекцией в Винницкой области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия гражданам на сумму 983 тыс. 511 грн. за незаконную рубку 121 дерева разных пород и диаметров на территории ГП «Ильинецкий райагролис» ВОКСЛП «Виноблагролис» Ильинецкой ТГ Винницкого района. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Инспекцией в Закарпатской области проведены расчеты убытков и предъявлены 2 претензии Ужгородскому городскому совету на общую сумму 2 млн 848 тыс. 259 грн. за незаконную рубку деревьев на территории ПЗФ – парках-памятниках: сквер Т. Масарика и Партерном сквере. Материалы направлены в Закарпатскую областную прокуратуру.



Инспекцией Приднепровского округа предъявлена ​​претензия гражданам на сумму 1 млн 480 тыс. 122 грн. за незаконный отлов водных биоресурсов в акватории реки Березовка возле с. Новогригоровка на территории Долинского городского совета Кропивницкого района. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Долинская) Кропивницкого РУП ГУНП в Кировоградской области.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 2 млн 531 тыс. 327 грн. за неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух вследствие пожара на территории городского полигона твердых бытовых отходов ЧП «Мильча». Материалы об уголовном правонарушении направлены в Специализированную экологическую прокуратуру Николаевской областной прокуратуры.



Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ООО «Паромный комплекс «Орловка» на сумму 884 тыс. 150 грн. за незаконно уничтожении 450 деревьев разных пород, за пределами населенного пункта на земельном участке вдоль реки Дунай, Ренийской городской ТГ Измаильского района.

Инспекцией в Харьковской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия КП «Вода Эсхара» на сумму 555 тыс. 702 грн. за самовольное использование недрами (подземными водами) при отсутствии специального разрешения на использование недрами (подземными водами). Материалы направлены в Харьковскую областную прокуратуру.