Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что народ без собственной государственности обречен скитаться по миру, не имея дома, где его защитят от агрессора.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как утверждает эксперт, нельзя верить, что российская федерация не задумает вернуться в Украину со своей агрессией после того, как ВСУ разгромят оккупантов на поле боя. Поэтому, констатирует он, как и сказал президент, наша победа должна быть такой, чтобы любые попытки россиян вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, которые вынашивают подобные планы.

«Да, прав Зеленский, приходится нам иметь дело с больными сумасшедшими, они свои фантазии попытались воплотить в реальном мире. Нормальные люди все эти фантазии в Call of Duty воплощают, Dota 2, в других компьютерных играх, а эти придурки пытаются воплотить свои фантазии в реальном мире, нападая на нас», - комментирует Михаил Шейтельман.

Политтехнолог объясняет, что действительно государственность защищать трудно, но вернуть ее, если потеряешь, еще труднее. Как гражданин Израиля он утверждает, что, если народ теряет свою государственность, то потом ему приходиться еще 2 тысячи лет доказывать, что он не верблюд, будешь ее восстанавливать.

«Спросите у евреев, если не верите. Когда евреи потеряли государственность, скитались потом по миру, и из-за этого получился Холокост, потому что не было своего государства, уехать не было куда, даже тем, кто точно знал, что их сейчас будут убивать немцы, уехать было некуда, потому что Израиля не было. Вот поэтому Украина нужна, чтобы было кому защитить всех украинцев по всему миру от российской агрессии», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Дубина рассказал, что сегодня ВСУ нужно для победы.

Также Politeka писала о том, что Чаленко рассказал об очередном позоре путина на саммите россия-Африка.