Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, сколько депутатов Верховной Рады не выполняют свои обязанности и заслуживают лишения мандата.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«А почему только Аристов? А почему мы не говорим о Торохтие, который больше 5 месяцев остается за границей?», – спрашивает Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, сегодня наши депутаты, как и военкомы немного оторвались от реальности, от земли. Как он подчеркивает, депутаты почему-то решили, что, если они получили свой мандат, то теперь могут 4-5 лет ничем не заниматься и делать что угодно. Чтобы не быть голословным, эксперт отмечает, что из 450 депутатов 115 посетили 40% сессий, это тотальная безответственность.

«Поэтому я считаю, что здесь нужно, чтобы обязательно в ближайшее время были перемены. Обязательно, я считаю, нужно перезагрузить Верховную Раду, как только у нас будет победа, нужно провести выборы», - утверждает Георгий Биркадзе.

Как он подчеркивает, эти люди должны действовать более совестно, потому что у них есть обязательства перед народом и во главу угла должны ставить интересы именно народа, а потом уже свои.

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