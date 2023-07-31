Украина продолжает сталкиваться с серьезными последствиями для своей природы и экосистемы из-за вооруженной агрессии России. Военные действия приводят к разрушению природных мест, загрязнению водных источников, уничтожению лесов и угрозе биоразнообразия. Негативное влияние на здоровье местных жителей также становится все более заметным.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Разрушение природных мест Конфликт приводит к масштабным уничтожениям природных мест, включая национальные парки, резерваты и биосферные заповедники.

Загрязнение водных источников Конфликт приводит к попыткам контролировать водные источники, что ведет к выпуску ядовитых веществ, нефти и других загрязняющих веществ в реки и озера. Это чревато жизнью водных организмов и обеспечением доступа к питьевой воде для местных жителей.

Уничтожение лесов : Военный конфликт приводит к разрушению лесов из-за боев и использования деревьев для военных нужд. Лесные массивы являются не только природными легкими, поглощающими CO2, но и домами для многих видов растений и животных.

Угроза биоразнообразию Конфликт также приводит к уменьшению биоразнообразия, что имеет катастрофические последствия для экосистем. Исчезновение определенных видов может повлиять на естественный баланс и стабильность экосистемы в целом.

Воздействие на здоровье людей : Вспышки вооруженной агрессии и военных действий также создают опасность для здоровья местных жителей. Загрязнение воздуха, воды и почвы может вызвать заболевание среди населения и угрожать их жизни.

Общий ущерб для экологии Украины от вооруженной агрессии России огромный, и они будут ощущаться еще десятилетиями. Мы верим в мирное и устойчивое будущее для Украины, где природа преуспевает, а люди живут в согласии с природой.