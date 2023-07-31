В Офисе Совета Европы в Киеве 28 июля 2023 года состоялась встреча по компенсации ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины в рамках двух проектов: "Усиление судебных и внесудебных средств защиты прав лиц, пострадавших от войны в Украине" и "Поддержка судебной власти Украины" в условиях войны и послевоенного периода, в который принял участие Первый заместитель Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба совместно с работниками Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.