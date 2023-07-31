В Офисе Совета Европы в Киеве 28 июля 2023 года состоялась встреча по компенсации ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины в рамках двух проектов: "Усиление судебных и внесудебных средств защиты прав лиц, пострадавших от войны в Украине" и "Поддержка судебной власти Украины" в условиях войны и послевоенного периода, в который принял участие Первый заместитель Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба совместно с работниками Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Целью этой встречи было проведение анализа и обсуждения вопросов, связанных с компенсацией ущерба, ставшего следствием агрессии РФ против Украины. В ходе встречи рассматривались вопросы создания Реестра ущерба как первого шага к формированию комплексного международного механизма компенсации.
Основные вопросы, которые обсуждались во время встречи, касались категорий пострадавших от войны в Украине лиц, их защиты и компенсационных механизмов на национальном уровне. Также внимание было сосредоточено на практических аспектах работы государственных органов, ответственных за документирование и оценку убытков, регистрацию и анализ заявлений пострадавших.
Участниками встречи были представители Совета Европы, включая Секретариат и Офис Совета Европы в Украине, а также эксперты из разных стран, включая Швейцарскую академию, бывших судей Конституционного суда Республики Хорватия и бывшего заместителя министра юстиции Грузии.
Результатом встречи является подготовка к обстоятельному отчету, который будет содержать рекомендации по преодолению выявленных пробелов и вызовов по компенсации убытков и определению приемлемости заявлений и документированию убытков. Отчет также будет рассматривать возможности синхронизации международных механизмов компенсации и Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.
Встреча признана важным шагом в решении вопросов компенсации ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, а также в обеспечении защиты прав пострадавших в сфере окружающей среды и природных ресурсов. Принятие участия представителей украинской Госэкоинспекции в этой встрече подчеркивает серьезность Украины в работе по решению этих важных вопросов.
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