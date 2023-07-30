Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

К счастью, подходит к концу бестолковая и вредная идея спортивных чиновников и власти в целом о БОЙКОТ Украиной международных спортивных соревнований и даже Олимпиады-2024. Эта недальновидная позиция, когда украинские спортсмены должны были в знак протеста…тихо сидеть дома продержалась более полугода. И интересно, что, несмотря на НАШИ аргументы (речь идет о спортсменах, специалистах и ​​общественности) о Ошибочности политики бойкота чиновничество тупо держалось своей линии.

И как показала жизнь - именно звездные украинские спортсмены оказались МУДРЕЕМ и АДЕКВАТНЕЙ и заставили власть пересмотреть свое БОЙКОТное решение. Сначала Элина СВИТОЛИНА своей игрой, патриотической позицией и проукраинскими интервью продемонстрировала правильность АКТИВНОЙ, а не выжидательной позиции спортсменов. Напомню, что после победы над «нейтральной» Азаренко на Уимблдоне Элина Свитолина заявила:

«…пока российские войска не уйдут из Украины и мы не вернем свои территории, я давить им руки не собираюсь».

Слова нашей спортсменки опубликовали ведущие издания Великобритании, Франции, США…

Дальше была Ольга Харлан, которая уверенно победила «нейтральную» россиянку и продемонстрировала собственное и национальное достоинство. Напомню также, что ее комментарии о войне с русской ордой и любви к УКРАИНЕ и ВСУ опубликовали ведущие ведения мира: Италии, Германии…

Что было потом – Вы и сами знаете!

Так что теперь уже и школьнику понятно, что мы ПОБЕДАЕМ в спорте, дипломатии и информационной войне тогда, когда активно, правильно и принципиально ДЕЙСТВУЕМ, а не выжидаем дома, в кустах и ​​выражаем свою обеспокоенность!

Однако радоваться еще рано.

В этом контексте удивляет неадекватное изменение позиции нашего спортивного чиновничества, которое полгода пропагандировали бойкот Олимпиады, а ныне коленопреклоненно благодарит второго Путина руководителя МОК Баха.

Благодарить надо наших спортсменов за патриотическую позицию, а МОК заставить наконец защищать ОЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ МИРА, а не грязные деньги российских олигархов, которые скупили ряд международных спортивных организаций.

Следовательно, нужно участвовать во ВСЕХ международных соревнованиях, где важно не только ПОБЕДАТЬ, но и ДОНОСИТЬ ПРАВДУ о героизме Украины и преступлениях России.

Нужно также бороться за КАЖДУЮ ОЛИМПИЙСКУЮ лицензию, потому что на Олимпиаде в Париже наши сборная должна быть НАЦИОНАЛЬНОЙ командой ПОБЕДЫ и МИРА!