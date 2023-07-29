Если мы будем воевать так, как сейчас, то мы будем вынуждены сесть за стол переговоров в течение года. Потому что потеряем главный ресурс - людей.

Об этом заявила руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

"Все вместе — министерство обороны, минцифры, "Армия дронов", волонтеры не покрывают 10% от потребности. Современная война — это самая большая в истории человечества война дронов. Так считаю не только я, но и многие военные эксперты, — говорит Мария Берлинская. Единственный невосстановительный наш ресурс — это люди. Все остальное мы отстроим. Если нам со временем дадут больше танков и самолетов, у нас будет чем воевать, у нас не будет кем воевать. Поэтому основная задача — сохранить людей, армию. Если не будем вкладывать в свою армию, то будем кормить чужую. Поэтому дефицит дронов на фронте – это закладывание поражения замедленного действия через год-полтора. Если у нас нечем будет воевать, то нам придется садиться за стол переговоров на невыгодных условиях. Главная задача – сохранить людей. Сейчас нет более эффективного вложения, чем вложения в дрон".

По словам Берлинской, у нее вызывают бунт новости о том, когда сейчас вкладываются деньги в восстановление того или иного нежилого помещения.

"Если деньги вкладываются в восстановление школы, разрушенной российским танком – это вложение в последствия. Нам нужно сделать так, чтобы БПЛА нашел этот танк, а другой – взорвал бы этот танк. Тогда не будет последствий на миллиарды гривен, не будет разрушенных жизней, не будет потребности в протезах. Наша проблема, что мы часто работаем только с последствиями, а надо работать с причинами – сжигать российские танки, пушки, склады. Это можно делать дронами", - говорит волонтер.

Берлинская приводит примеры, когда относительно недорогой беспилотник стоимостью 500-600 долларов уничтожает БМП и минометные расчеты противника.

Резюмируя, Мария Берлинская говорит, что благодаря усилиям волонтерской команды был устранен ряд бюрократических препятствий. "Но часть этих препятствий осталась. Например, осталась проблема с импортом комплектующих. В первую очередь – это проблема с прохождением таможни. Когда инженеры тратят месяцы, чтобы завезти комплектующие, купить станки – это закладывание ошибок".