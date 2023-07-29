Российский олигарх Михаил Фридман тесно сотрудничает с военными и силовыми структурами страны-агрессора России, участвующих в войне против Украины и обеспечивающих охрану кремлевского диктатра Владимира Путина, а также с подсанкционным предприятием, обеспечивающим российские военные формой и питанием.

Об этом сообщают в своем расследовании " Схемы ".

По информации журналистов, Фридман контролирует в Украине мобильного оператора "Киевстар", группу IDS Ukraine (Моршинская, Миргородская, Borjomi). В России Фридман владеет компанией "АльфаСтрахование", которая является многолетним страховым партнером Росгвардии. Именно Росгвардия вышла в топ государственных заказчиков услуг этой компании за последние пять лет.

Среди прочего, участвующие в войне на территории Украины росгвардейцы активно пользуются услугами этой компании.

Прежде всего, речь идет о системе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), которая является обязательной для всех владельцев автомобилей в России. Согласно этой системе, если служебная машина росгвардейца попадет в ДТП и повредит другому участнику аварии, то возмещение за ремонт этой машины в размере до 400 тыс. рублей покроет страховая компания "АльфаСтрахование". Если же в результате аварии пострадает физически другое лицо – компания ответственна за выплату до полумиллиона рублей.

Интересно, что АльфаСтрахование не только предоставляет свои услуги росгвардейцам, но и получила прибыль от войны на территории Украины. К примеру, в акте выполненных работ за декабрь 2022 года по контракту, заключенному между Московским центром материально-технического обеспечения Росгвардии и "АльфаСтрахованием", указаны суммы, которые различные воинские части Росгвардии выплатили за страховые полисы этой компании в течение года.

В списке участвующих в войне против Украины подразделений Росгвардии найдено несколько, получивших страховой полис от Фридмана. К примеру, Управление Росгвардии в Брянской области и его структурное подразделение перечислили компании Фридмана более 1 миллиона рублей за страхование своего служебного автопарка.

Схожие соглашения заключены с другими подразделениями Росгвардии, включая управление в городе Калуга и по Тульской области. По мнению некоторых источников, эти страховые соглашения могут иметь значение как доказательства преступлений, поскольку защищают транспортные средства, используемые в войне против Украины. К примеру, в прессрелизе "АльфаСтрахование" за август 2022 года отмечалось, что компания застраховала автопарк из 340 машин Дальневосточного центра при Росгвардии, участвовавшего в военных действиях при наступлении на Киев.

Компания Фридмана имеет сотрудничество и с другими российскими силовиками. Так, транспорт, снятый на видео в Мариуполе рядом с оккупантом в военной форме, также застрахован компанией Фридмана и принадлежит Главному управлению МВД России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, компания предоставляет страховую защиту на служебный транспорт военнослужащих, обеспечивающих безопасность президента россии Владимира Путина.

В контракте "АльфаСтрахование" с воинской частью № 26116 указано, что компания предоставляет услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Срок действия контракта – до конца ноября 2023 года. Эта военная часть подчиняется Главному управлению специальных программ президента России, обеспечивающего функционирование специальных объектов президента России. Таким образом, компания Фридмана страхует автомобили подразделения, охраняющего президента Путина.

Сам Фридман также сотрудничает с Министерством обороны России в бизнесе. Компания "Военторг" - это акционерное общество Минобороны России, на которое работают российские военные. Многие российские военные имеют зарплатные карточки с надписью "Военторг". Фридман и его партнеры также являются владельцами российской X5 Retail Group, управляющей сетью продуктовых магазинов "Пятерочка".