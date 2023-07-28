Экс-заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко не явился в НАПК для вручения протокола о совершении им ряда правонарушений, за которые предусмотрена административная ответственность.
Об этом сообщает прессслужба НАПК.
Чиновнику было направлено официальное приглашение на 15:00 28 июля 2023 года, но, несмотря на высказанное им обещание прибыть в Агентство, Тимошенко не явилась. Протокол будет направлен ему для ознакомления по почте.
В ходе проверки НАПК установлено, что должностное лицо использовало полномочия в личных интересах и нарушило определенные Законом «О предотвращении коррупции» ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.
Занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну.
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Таким образом Кирилл Тимошенко, используя свое служебное положение, преследуя цель удовлетворения личных потребностей, получил разрешение на пересечение государственной границы своим подчиненным. Такие действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).
Кроме того, экс-чиновник в течение 2022 года трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе «Emili Resort», дважды из которых – вместе с женой и сыном. В своих объяснениях Тимошенко подтвердил, что действительно пользовался услугами гостиницы, однако не смог предоставить подтверждение факта оплаты проживания более чем на 45 тыс. грн.
Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов.
Летом 2022 года Тимошенко безвозмездно использовал в личных целях легковой автомобиль Porsche Taycan. Выявлены обстоятельства, свидетельствующие об искусственном создании расчетных документов с целью скрыть факт бесплатного пользования транспортным средством. Общая сумма полученных Тимошенко бесплатных услуг по прокату стоимостного авто составила 122 тыс. грн.
Общая стоимость полученных Тимошенко в подарок услуг составила более 167 тыс. грн. Такие его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков).
На основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Кирилла Тимошенко.
За указанные нарушения законодательства предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также возможное внесение лица в Реестр коррупционеров.