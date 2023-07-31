Политолог Игорь Чаленко объяснил, что россия больше не может занимать те же позиции в Африке, что и раньше, иллюзии о второй армии в мире и величии рф развеиваются.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Если раньше считалось, что там безраздельно россия может править, и деньгами забросали, и вагнеровцы работали, и проводили политику, как во время Советского Союза, что это противостояние с Соединенными Штатами, то Украина им эти планы немного поломала», - отмечает Игорь Чаленко.

В частности, констатирует эксперт, проходит уже третье турне министра иностранных дел Украины Кулебы по странам Африки, он успешно объехал около 10 стран в целом, это действительно меняет их позицию. Кстати, добавляет политолог, это очень не нравится россии, поэтому она провоцирует непосредственно смену власти на африканском континенте, прекрасный пример – Нигер.

Если же говорить о самом саммите россия-Африка, рассуждает он, то прежде путин хотел показать свою страну как ядро, один из центров на геополитической карте мира, а там сделали выставку о достижениях науки в российской федерации, «Росатом», еще что-то. Тем не менее, констатирует гость программы, когда начали разбираться, то оказалось, что где-то технологии украдены, где-то банально куплены, где-то танк не заводится, где-то еще какие-то нюансы, как это бывает в россии. Таким образом, констатирует эксперт, Африка отворачивается от россии в сторону цивилизованного мира.

«Мне кажется, что здесь не только Украина вытесняет рф с африканского рынка, но и действительно африканские страны делают для себя принципиальные выводы, они выходят из этого тумана иллюзий, который напускала когда-то там, возможно, эта иллюзорная вторая армия мира, великая держава, и понимают, что им нужно идти в какой-нибудь цивилизованной повестке. Поэтому они ближе к западному миру, ближе к Европе, ближе к США», – объясняет Алексей Буряченко.

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