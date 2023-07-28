Госфинмониторинг продолжает бороться с рф в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на 28 июля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.

Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.

Выявлены и заблокированы счета более 2421 коллаборантов.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.

Заблокировано более 11,4 млрд. гривен.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам РФ.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:



