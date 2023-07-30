Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что Украина должна воевать не только на поле боя с россиянами, но и с коррупционерами внутри страны.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, экс-председателя Верховного суда Князева поймали с 3 миллионами взятки. Правда, добавляет он, никого другого, почему-то не арестовали, как будто бы он действовал один и взятку брал только для себя, а Верховный суд Украины принимает решение голосованием одного Князева, а не коллегиально.

«При обыске у него изъяли 170 тысяч долларов, а 130 возвращают, потому что это не деньги Князева, это, оказывается, друзья Князева хранили у него деньги, а чужие деньги надо вернуть. Храните деньги у Князева, экс-председателя Верховного суда Украины, вот самое надежное место. Что там эти швейцарские банки? Чушь собачья. Храните деньги у Князева. Даже если, не дай Бог, обыски, вам их вернут», - комментирует Дмитрий Спивак.

Как он рассуждает, жаль, что не все знакомы с Князевым и что не все могут прийти к нему домой со словами: «Можно у тебя оставить деньги? Ну, просто, чтобы у тебя полежало». То есть, объясняет эксперт, можно только представить себе, как группа друзей судьи Князева, когда он был еще в Верховном суде, просто пришли и говорят, что хотят у него оставить деньги, чтобы просто полежали, все это звучит как чушь.

«И никто не думает о том, как строить страну, за какие деньги, с кем, никто не думает о том, как расправляться с внутренними врагами. С внешним врагом все понятно, мародеры, коррупционеры – вот враги Украины, а не те журналисты, эксперты и политики, кто позволяют себе говорить что-то, что вне марафона», - заключает Дмитрий Спивак.

Как сообщала Politeka, Лещинский объяснил, что после наступления россиян строители поняли, что завтра могут потерять все, а потому помогали фронту всем.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как нужно сегодня поступать с коррумпированными военкомами.